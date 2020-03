Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: τέσσερις νεκροί στην Ελλάδα

Ακόμη ένας άνδρας έχασε την ζωή του. Ειναι το νεότερο θύμα στην χώρα μας.

Τέσσερις ειναι πλέον οι νεκροί στην Ελλάδα, καθώς την Κυριακή εξέπνευσε ένας 53χρονος απο την Κοζάνη, ο οποίος νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Αυτό ειναι το νεότερρο θύμα της επιδφημίας στην χώρα μας.

