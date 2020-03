Οικονομία

Με ...το γάντι από σήμερα οι λαϊκές αγορές (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να παραμείνει ασφαλής η λαϊκή έστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκής Αγοράς.