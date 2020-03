Κοινωνία

Πλαφόν στα αντισηπτικά βάζει η κυβέρνηση

Η σχετική ρύθμιση αναμένεται ότι θα περιλαμβάνεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί έως σήμερα ‪το βράδυ‬. Τι θα προβλέπει;

Ανώτατο όριο αγοράς για αντισηπτικά εξετάζει η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα πρόσκαιρης εξάντλησης των αποθεμάτων στα ράφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική ρύθμιση αναμένεται ότι θα περιλαμβάνεται στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα εκδοθεί έως σήμερα το βράδυ, στην οποία θα υπάρχει και πρόβλεψη για διεύρυνση του ωραρίου του σούπερ μάρκετ, όπου από σήμερα τηρούνται μέτρα προστασίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης από τη Χαλκηδόνα, όπου είχε επισκεφθεί σήμερα το πρωί σούπερ μάρκετ τόνισε ότι θεσπίζεται πλαφόν, τρία αντισηπτικά ανά καρότσι. Αντίστοιχο μέτρο έχουν λάβει ήδη μεγάλες αλυσίδες του εξωτερικού.

Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός, περίπου έως την Πέμπτη αναμένεται η νέα τροφοδοσία σε αντισηπτικά. Έπειτα από συνεννόηση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, η ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης που έχει κατασχεθεί από την ΑΑΔΕ και διατέθηκε στο Υπουργείο Υγείας, θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της 441 Αποθήκης Βάσης Υγειονομικού Υλικού του ελληνικού Στρατού.

Η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης ανέρχεται στους 122,6 τόνους και θα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή αντισηπτικών που θα διατεθούν στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τις υγειονομικές μονάδες της χώρας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των φαρμακοποιών Αττικής, κ.Λουράντος, είχε παραδεχθεί πως υπάρχει έλλειψη αντισηπτικού, όπως και μασκών και γαντιών, καθώς και ότι η πρώτη ύλη για την Παρασκευή από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς εκτοξεύτηκε το τελευταίο διάστημα, ανεβάζοντας το κόστος του τελικού προϊόντος.

Αναφερόμενος στον τρόπο που γίνονται από σήμερα τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ με τη μέθοδο της κάρτας με αριθμό προτεραιότητας,ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως: «Οποίος μπαίνει παίρνει κάρτα με τον αριθμό του. Όταν θα τελειώνει τα ψώνια θα την παραδίδει πίσω και αφότου την απολυμαίνουν θα την παραδίδουν στον επόμενο πελάτη. Με αυτό το σύστημα ελέγχουμε τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων».

Με δεδομένο πως σε καθέναν αναλογούν δέκα τετραγωνικά μέτρα, θα γίνονται συστάσεις για απόσταση δυο μέτρων ανά πελάτη, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.