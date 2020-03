Πολιτική

Τσιάρας στον ΑΝΤ1: η εξέλιξη του κορονοϊού μας οδηγεί σε όλο και αυστηρότερα μέτρα (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Δικαιοσύνης για τον περιορισμό των δραστηριοτήτων στα δικαστήρια της χώρας και τοιυς ασυνείδητους που θέτους σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.