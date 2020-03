Πολιτική

Ορκίστηκε ο Νίκος Χαρδαλιάς ως Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας έγινε η ορκωμοσία του Υφυπουργού, η πρώτη της Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα από τον Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο, ο Νίκος Χαρδαλιάς ως υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Αμέσως μετά την ορκωμοσία στο Προεδρικό Μέγαρο ακολούθησε ολιγόλεπτη συνομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό.

Την αναβάθμιση του μέχρι σήμερα Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά σε υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, αποφάσισε ο πρωθυπουργός, όπως ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ο κ. Χαρδαλιάς θα έχει πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες και θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Ποιος είναι ο Νίκος Χαρδαλιάς

Σημαντικές σπουδές σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και μακρά θητεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και εμπειρία σε θέματα κρίσεων, έχει ο Νίκος Χαρδαλιάς, που αναβαθμίστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με πλήρεις και αποκλειστικές αρμοδιότητες.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέλαβε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στις 19 Ιουλίου 2019. Γεννήθηκε το 1968 στον Βύρωνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του KENT της Αγγλίας και ειδικεύτηκε σε θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Διατέλεσε δήμαρχος Βύρωνα για 3 τετραετίες (2003-2014), Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού - ΣΠΑΥ (2003-2014), καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας - ΚΕΔΕ (2006-2012), και στη συνέχεια Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (2014-2016). Είναι εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.