Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε την Γεννηματά (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ για το κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά για το μεγάλο πρόβλημα του κορονοϊού.

Ο κ. Μητσοτάκης, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, ενημέρωσε την κυρία Γεννηματά για το κυβερνητικό σχέδιο, απάντησε στις ερωτήσεις της και αντήλλαξαν σκέψεις και προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία του μηνύματος «Μένουμε Σπίτι».

Γεννηματά: Στηρίζουμε την προσπάθεια της χώρας

Το Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως η Φώφη Γεννηματά κατά την τηλεδιάσκεψη με τον πρωθυπουργός σημείωσε τα εξής:



«1) Στηρίζουμε την προσπάθεια της χώρας και την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που προτείνουν τα αρμόδια όργανα με τους ειδικούς επιστήμονες.

Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα και για όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν τη διασπορά , χωρίς εξαιρέσεις διότι αλλιώς αυτοαναιρούνται και ακυρώνονται.

Για την Εκκλησία πρέπει να παρθούν από την Πολιτεία αποτελεσματικά μέτρα ώστε να μη μετατρέπονται οι ναοί σε κέντρα διάδοσης της επιδημίας.

Αυτό πρέπει να ισχύσει για όλα τα δόγματα ανεξαιρέτως



2) Το βάρος το σηκώνει το δημόσιο Σύστημα Υγείας, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Χρειάζονται άμεσα μέτρα διοικητικά και οικονομικά.

Ειδικότερα επιβάλλεται:

· Να ανοίξουν όλα τα κρεβάτια των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας με την άμεση πρόσληψη ιατρών-νοσηλευτών που έχουν εξαγγελθεί.

· Να ληφθεί μέριμνα για πρόσθετα κρεβάτια. Λειτουργία 1 Νοσοκομείου ανά Περιφέρεια, μόνο για ασθενείς από κορωνοϊό.

· Να πολλαπλασιασθούν τα σημεία ελέγχου (test) για τον κορωνοϊό.

Να ενταχθούν στον ενιαίο σχεδιασμό και τα ιδιωτικά κέντρα (και με επίταξη αν χρειασθεί) με τιμολόγιο καθορισμένο από το κράτος, που θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

· Να προμηθευτούν τα Νοσοκομεία έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέσα για την προστασία των εργαζομένων στην υγεία.

· Να αντιμετωπισθεί η αισχροκέρδεια στην αγορά για γάντια, μάσκες, αντισηπτικά.

· Να ληφθεί ειδική μέριμνα για τα νησιά του Β. Αιγαίου που είναι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες.



3) Η Ελληνική Οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι βιώνουν ήδη τις συνέπειες της κρίσης.

Χρειάζονται μέτρα έξω από την πεπατημένη, με την αναστολή προβλέψεων του Συμφώνου Σταθερότητας.

Και μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ήδη παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα (αναιμική ανάπτυξη, υστέρηση εσόδων έναντι του στόχου). Έχει πολύ μεγαλύτερες ανάγκες πχ από την Γερμανία. Είμαστε όπως κατ΄ αναλογία με τα κρούσματα του κορωνοϊού σαν υπερήλικας, σε σχέση με το παιδί.

Η Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει:

· Να απαιτήσει από την Ε.Ε. εκταμίευση πολύ μεγαλύτερων ποσών από τα 37 δις (που ακούγεται) και την εξαίρεση από δημοσιονομικούς περιορισμούς-και από κρατικές ενισχύσεις- των ποσών που θα δοθούν για Υγεία, επιχειρήσεις/ εργαζόμενους.

· Να μειωθούν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα και για τα επόμενα έτη.

Και εν συνεχεία

· Να γίνει ριζική αλλαγή του Κρατικού Προϋπολογισμού, ώστε να ενισχυθούν το ΕΣΥ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι επιχειρήσεις που κλείνουν και οι εργαζόμενοι που τίθενται σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα.

· Να ανασταλούν πλειστηριασμοί και κατασχέσεις.

· Να προετοιμασθούν ειδικά μέτρα στήριξης του Τουρισμού.

· Να στηρίξουν οι Τράπεζες την ρευστότητα. Δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Να μην «κοκκινίζουν» δάνεια που λόγω της κρίσης παρουσιάζουν προβλήματα.