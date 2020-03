Πολιτική

Μητσοτάκης: Αναστολή κάθε λειτουργίας σε όλες τις εκκλησίες και τα τζαμιά

Το tweet του Πρωθυπουργού για την λειτουργία των εκκλησιών αλλά και για όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας.

«Με απόφαση της κυβέρνησης αναστέλλονται οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας. Εκκλησίες παραμένουν ανοικτές μόνο για ατομική προσευχή» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τονίζει «Η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει ξεκάθαρες αποφάσεις».

Την ίδια ώρα, η υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε ότι "αναστέλλεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργίας και ιεροπραξίας σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας κάθε δόγματος και θρησκείας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας", με εξαίρεση α) τις κηδείες και ταφικές εκδηλώσεις και β) την ατομική προσευχή, και στις δύο περιπτώσεις τηρουμένων αυστηρών μέτρων προστασίας (όπως αυτά θα εξειδικεύονται σε ΚΥΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας). Η αναστολή ισχύει για το διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020.

Νωρίτερα, η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει να αναστείλει όλες τις λατρευτικές συνάξεις εκτός των κυριακάτικων Θείων Λειτουργιών.

ΣΥΡΙΖΑ: Πέρασαν 10 ημέρες για να γίνει το αυτονόητο

«Έπρεπε να περάσουν δέκα μέρες, να συνωστιστούν και να μεταλάβουν στις εκκλησίες χιλιάδες πιστοί, να βρεθεί η χώρα στη δίνη της πανδημίας για να πράξει ο πρωθυπουργός το αυτονόητο», αναφέρει σε δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης, «σήμερα με μεγάλη καθυστέρηση, ο κ. Μητσοτάκης επιτέλους ανακοίνωσε αυτό που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, αυτό που επέβαλε η κοινή λογική, αυτό που απαιτούσε η επιστημονική κοινότητα. Ελπίζουμε ειλικρινά, αυτή η πολυήμερη αργοπορία, καθαρά για λόγους μικροκομματικού υπολογισμού και εσωκομματικών ισορροπιών, να μην έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη μεγάλη μάχη που δίνει η ελληνική κοινωνία ενάντια στην εξάπλωση του κορονοϊού».

Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει «Η απόφαση της Κυβέρνησης για την εκκλησία είναι σωστή. Δεν είναι ώρα για μισόλογα και μισές αποφάσεις, που δεν αναιρούν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Αυτή η πρόταση εξ άλλου είχε γίνει από τη Φώφη Γεννηματα εδώ και μια εβδομάδα και επαναλήφθηκε στην επικοινωνία της με τον Πρωθυπουργό».