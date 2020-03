Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 17 Μαρτίου και η Σελήνη που βρίσκεται στον Αιγόκερω, σε ένα ζώδιο που συνηθίζει να θυσιάζει πολλά από τα "θέλω" και τις ανάγκες της στο βωμό των "πρέπει".

Ο Ουρανός θα βοηθήσει τη Σελήνη να αξιοποιήσει την εξυπνάδα και την εφευρετικότητα της για να βρει τρόπους να κερδίσει το θαυμασμό και την αποδοχή των άλλων, παράγοντες που η σημερινή μέρα θέλει να παίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις μας. Η Αφροδίτη από την άλλη μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε στο παιχνίδι τη γοητεία μας, το νάζι και γενικότερα τα πιο παιχνιδιάρικα μέσα που διαθέτει καθένας, για να ρίξουμε όσους δε μας χαρίζουν εύκολα ούτε τον καλό τους λόγο.

ΚΡΙΟΣ: Η σημερινή μέρα σου δίνει την ευκαιρία να νιώσεις τόση ηρεμία που αν δεις το πρόσωπο σου στον καθρέφτη δε θα σε αναγνωρίζεις. Και πώς μπορεί ένας Κριός να φτάσει σε ένα τόσο ζεν επίπεδο; Σίγουρα δε χρειάζεται να κάτσει μισή ώρα στη στάση του λωτού, εξάλλου αυτό θα τον εκνευρίσει περισσότερο… Αυτό όμως που μπορεί και χρειάζεται να κάνει είναι να αδιαφορήσει για τις διαφορετικές απόψεις των ανθρώπων γύρω του και να επιλέξει να εστιάσει στο να κάνει τη δουλειά του, χωρίς να ψάχνεται για καβγά.

ΤΑΥΡΟΣ: Κι έρχονται κάτι μέρες που σου επιφυλάσσουν κάτι στιγμές που νιώθεις ότι η μαγεία δεν είναι κομμάτι μιας άλλης ζωής, αλλά μέρος της πραγματικότητας σου, το οποίο μπορεί να το ξεχνάς και συνήθως να κοιμάται, όμως αρκεί ένα μικρό ερέθισμα για να το ξυπνήσει. Και είναι οι ίδιες στιγμές που νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Σ' αυτόν δηλαδή που νιώθεις ότι αξιοποιείς τις δυνατότητες σου στο έπακρο και έχεις ο,τι πραγματικά χρειάζεσαι. Μην ψάχνεις μακριά, μπορεί να θέλεις απλά ένα χάδι…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Όσο κοινωνικός κι αν είσαι, δεν παύει να είσαι ένας άνθρωπος που κάποιες στιγμές έχει ανάγκη από ηρεμία, ιδιωτικότητα, χώρο και χρόνο για τον εαυτό σου. Να το ξαναπώ; Για τον εαυτό σου… Δεν είπα ούτε για τον εαυτό σου και το ταίρι σου, ούτε για τον εαυτό σου και τη μάνα σου. Προσπάθησε λοιπόν να βρεις τον τρόπο να κρατήσεις αποστάσεις από οποιονδήποτε σε πιέζει είτε λίγο είτε πολύ και να κάνεις πράγματα που έχεις ανάγκη για να αποφορτιστείς.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όσο κι αν σε κράζουν ή ενίοτε σε επευφημούν για την ευαισθησία και τον πλούσιο συναισθηματικό σου κόσμο σίγουρα έχεις μια πλευρά πολύ λογική ή σοβαρή, όπως θες πες το στον τρόπο που διαχειρίζεσαι διάφορες καταστάσεις στη ζωή σου. Έλα όμως που όταν πρόκειται για θέματα αισθηματικού χαρακτήρα αρνείσαι πεισματικά να ακούσεις τη φωνή της λογικής σου, ειδικά όταν σου φωνάζει "ξεκόλλα, δε βγάζει πουθενά, πρέπει να πας παρακάτω"...





ΛΕΩΝ: Κάποιες Τρίτες ξυπνάς και νιώθεις ευγνωμοσύνη για το γεγονός ότι έχει αρκετές εργάσιμες μέρες η εβδομάδα και θα μπορέσεις έτσι να απασχολήσεις το μυαλό σου με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σου, γιατί κάπως έτσι θα αποφύγεις αυτό το μαρτύριο να σκέφτεσαι ανθρώπους που δε σε εκτίμησαν όσο σου άξιζε και που, αντί να τους ξεφορτωθείς νωρίς, εσύ επέμενες να τους χαρίζεις ενέργεια και φαιά ουσία. Όχι, συμφωνώ, καλύτερα να δουλεύεις…





ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Αν κάτι χρειάζεσαι περισσότερο στο τέλος της μέρας είναι να αδειάσεις το μυαλό σου απ' όσα σε βαραίνουν και να ζήσεις σαν κάθε φυσιολογικός άνθρωπος που πέρα από δουλειές και υποχρεώσεις έχει και προσωπική ζωή. Θες να περάσεις καλά και να απολαύσεις ένα ρομαντικό βράδυ με το ταίρι σου ή ένα ωραίο κρασί με έναν φίλο με τον οποίο δε μιλάτε για δουλειές. Για να τα καταφέρεις θα πρέπει να φροντίσεις από νωρίς να κλείσεις εκκρεμότητες και να αφήσεις τη δουλειά…στη δουλειά φεύγοντας

ΖΥΓΟΣ: Σήμερα δε χρειάζεται να ιδρώσεις για να πείσεις για τις πράξεις σου, ούτε και για τις προθέσεις σου τους ανθρώπους γύρω σου. Γι' αυτό εκμεταλλεύσου την ώστε να κάνεις αυτό που σου λέει το ένστικτο σου και αυτό που μπορείς να σηκώσεις ψυχολογικά. Δε χρειάζεται φόβος, χρειάζεται απλά να ξέρεις τι πραγματικά θέλεις και να μη διστάζεις να το κάνεις πράξη. Οι εμπειρίες που κουβαλάς μπορεί να αποδειχτούν εργαλεία ή σύρματα που σε περιορίζουν, ανάλογα με τον πως θα τις αξιοποιήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ώρες ώρες δυσκολεύομαι τόσο πολύ να σου περιγράψω το τι μπορεί να συμβαίνει στο κεφάλι σου, για να μην πω μέσα σου γενικότερα… Έχεις μια εμμονή να προσπαθείς να φέρεις σε ταύτιση την καρδιά σου με το μυαλό σου και να δημιουργήσεις το "απόλυτο". Έλα όμως που από τη φύση τους είναι δύο διαφορετικά πράγματα που όσο και να θες δε γίνεται να λειτουργούν σαν ένα. Και επιτέλους σκέψου ότι όλο αυτό έχει επιπτώσεις στη σεξουαλική σου ζωή.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τα επικοινωνιακά σου ταλέντα στα φόρτε τους σήμερα θα μπορούσες να κάνεις κάποιες συζητήσεις και να πείσεις ότι αξίζεις περισσότερα απ' όσα σου δίνουν. Όσο δεν παίρνεις αυτό που θέλεις, τόσο δε θα δίνεις κι αυτό που θέλουν οι άλλοι από εσένα και το οποίο στην πραγματικότητα το διαθέτεις. Βρες λοιπόν τρόπο να τους δείξεις ότι πλέον πουλάς ακριβά το τομάρι σου και ότι δεν περιμένεις από εκείνους να σου πουν πόσο αξίζεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είναι γεγονός ότι δεν είναι πάντα εύκολες οι ανθρώπινες σχέσεις, ειδικά όταν παίζονται παιχνίδια εξουσίας. Όμως είναι τουλάχιστον περιοριστικό να πιστεύεις πως αυτά τα παιχνίδια παίζονται σε κάθε είδους σχέση και να μην μπορείς να νιώσεις ο εαυτός σου λόγω του φόβου σου ότι κάποιος μπορεί να εκμεταλλευτεί την οποία αδυναμία σου. Έχε εμπιστοσύνη στον εαυτό σου πρώτα απ’ όλα, για να μπορέσεις να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους γύρω σου. Για το δικό σου καλό θα το κάνεις…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η φήμη του ακραίου που σε ακολουθεί δεν έχει να κάνει μόνο σε σχέση με το πως λειτουργείς απ’ έξω σου σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πως λειτουργείς και μέσα σου, αφού βιώνεις μία πόλωση. Είναι σαν να έχεις δύο εαυτούς τελείως διαφορετικούς που είναι σαν ο ένας να αγνοεί την ύπαρξη του άλλου ή που, και να τη γνωρίζει δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κάτι για να τους συμβιβάσεις και να τους φέρεις σε επαφή, γιατί ο ένας θέλει να ανοίξει ένα λαγούμι και να κρυφτεί εκεί μέσα και ο άλλος θέλει να βρεθεί στο επίκεντρο των εξελίξεων. Άντε να τα συνδυάσεις τώρα αυτά…

ΙΧΘΕΙΣ: Σήμερα έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις ανάμεσα στο δικό σου τρόπο σκέψης, στα δικά σου θέλω, στο δικό σου τρόπο διαχείρισης των πραγμάτων και στις απόψεις ή τις συμβουλές κάποιων ανθρώπων που υποτίθεται ότι προσπαθούν να σου ανοίξουν τα μάτια. Όμως γιατί να παλεύεις με διλήμματα, ειδικά από τη στιγμή που είσαι «Ψάρι» και έχεις γεννηθεί με το χάρισμα να μπορείς να ελίσσεσαι και να φέρνεις τα πράγματα στα μέτρα σου ανάλογα με το πως σε συμφέρει κάθε φορά...

