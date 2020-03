Κοινωνία

Κορονοϊός: Ενισχύονται οι κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών

Τι θα ισχύσει για τους εργαζόμενους σε Δήμους και Περιφέρειες, που θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες. Οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν.

Ενισχύεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με απόφαση Θεοδωρικάκου και εγκαθίσταται τηλεφωνικό κέντρο σε κάθε δήμο για εξυπηρέτηση των κοινωνικά αδυνάμων.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών ενισχύονται με υπαλλήλους υπηρεσιών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί.

Με εγκύκλιο που απέστειλε στους 332 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορνοϊού – COVID 19».

Ουσιαστικά ενισχύεται το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με εργαζόμενους που υπηρετούν σε υπηρεσίες που έχουν κλείσει προκειμένου να εξυπηρετηθούν πολίτες που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν καθώς και των άποροι και οικονομικά αδύναμοι. Παράλληλα, κάθε Δήμος δημιουργεί τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που έχουν ανάγκη.

Με την εγκύκλιο ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α ? και β ? βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, σε όλους τους δήμους της χώρας, οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης , οι οποίες συνίστανται ιδίως στις εξής:

1. καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

2. καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύναμων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικείες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους

3. εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.

4. δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους που είναι άποροι και οικονομικά αδύναμοι.

5. συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους

6. λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και των απόρων και οικονομικά αδυνάμων.

7. διεκπεραίωση αιτημάτων κατοίκων που αδυνατούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και των απόρων και οικονομικά αδυνάμων (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ

8. κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Σε περίπτωση μικρών νησιωτικών ή ορεινών δήμων, στους οποίους δεν υφίστανται αντίστοιχες υπηρεσίες, συστήνονται και λειτουργούν υποχρεωτικά, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, προσωρινές υποστηρικτικές δομές κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.