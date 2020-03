Πολιτική

Κορονοϊός: Οι δράσεις της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού

Τα μέτρα και το κυβερνητικό σχέδιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Αναλυτικός πίνακας σε σχέση με Ιταλία και Ισπανία.

Από τη στιγμή που σήμανε συναγερμός για την εξάπλωση του κορονοϊού, η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγέ, έσπευσε, νωρίτερα και ταχύτερα από άλλες κυβερνήσεις, να λάβει μέτρα και να καταρτίσει σχέδια για την αντιμετώπιση του ιού.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, "ο παρακάτω συγκριτικός πίνακας απεικονίζει το επίπεδο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και τις αντίστοιχες ημερομηνίες όταν η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού".

Οι κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι "όπως φαίνεται, η Ελλάδα μερίμνησε για το κλείσιμο των σχολείων από τις 11 Μαρτίου, όταν τα κρούσματα ανέρχονταν σε 99, ενώ αντίστοιχες πρόνοιες ελήφθησαν στην Ιταλία και την Ισπανία αφότου οι νοσούντες υπερέβησαν τους 3.000 και τους 4.200 αντίστοιχα.

Ο πίνακας καταδεικνύει επίσης ότι μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να συγκρατήσει τον ρυθμό εμφάνισης νέων κρουσμάτων, ειδικά πριν την αύξησή τους σε επίπεδο που ακόμα και χαμηλός ρυθμός περαιτέρω διασποράς ισοδυναμεί με χιλιάδες ασθενείς."