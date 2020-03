Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Πολάκης ζητά να πάει εθελοντικά στην ομάδα του ΕΚΑΒ - ΕΚΕΠΥ

Ο πρώην υπουργός Υγείας δηλώνει την διαθεσιμότητα του να βοηθήσει, σε εθελοντική βάση, στην ομάδα του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ, για τη διαχείριση κλινών ΜΕΘ.

Ο Παύλος Πολάκης, με επιστολή του, δηλώνει τη διαθεσιμότητά του προς το προεδρείο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας και στον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, για βοήθεια σε εθελοντική βάση.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης προέταξε την ειδικότητά του ως χειρουργός - εντατικολόγος και δηλώνει διαθέσιμος για εθελοντική βοήθεια στην ομάδα του ΕΚΑΒ - ΕΚΕΠΥ για τη διαχείριση κλινών ΜΕΘ, βοηθώντας με κάποιες βάρδιες ανά εβδομάδα, ειδικά τώρα την περίοδο της αναμενόμενης έξαρσης κρουσμάτων του κορονοϊού.

Η επιστολή του Παύλου Πολάκη

"Κυρία Κοτανιδου,Κυρία Θεοδωρακόπουλου

Δηλώνω διαθεσιμότητα να βοηθήσω σε εθελοντική βάση με κάποιες βάρδιες ανά εβδομάδα ,στην ομάδα του ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ για τη διαχείριση κλινών ΜΕΘ ,ειδικά τώρα την περίοδο της αναμενόμενης έξαρσης κρουσμάτων του κορωναϊού.

Έχω χρόνο λόγω αναστολής των περισσότερων εργασιών της Βουλης και κομματικών διαδικασιών ,δεύτερο το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής διαχείρισης των κλινών ΜΕΘ το θεωρώ παιδί μου από την περίοδο που ήμουν αναπληρωτής υπουργός και τρίτο ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΟΥΣΑΙΣΤΙΚΑ (αντί να κάθομαι σπίτι ).

Εν αναμονή απαντήσεως

Πολακης Παύλος

Χειρουργός εντατικολόγος

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χανιων