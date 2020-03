Κοινωνία

Τραυματίες σωφρονιστικοί από επίθεση κρατούμενου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στις φυλακές, από την αιφνιδιαστική επίθεση του έγκλειστου.

Επεισόδιο το πρωί στις Φυλακές Νέων, στον Αυλώνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε σε σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν τρεις από αυτούς να τραυματιστούν ελαφρά.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοηθειες.