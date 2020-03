Κοινωνία

Αστυνομικός σκότωσε την πρώην γυναίκα του και μία φίλη της

Τραγωδία έξω από σούπερ μάρκετ στην Κηφισιά. Δύο γυναίκες νεκρές από πυροβολισμούς!

Τραγωδία με δύο νεκρές γυναίκες σημειώθηκε αργά το απόγευμα στην Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύζυγό του και την φίλη της για άγνωστο ακόμα λόγο κι ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους σε υπαίθριο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο συλληφθείς είναι αστυνομικός 35 ετών, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Βορειοανατολικής Αττικής. Ο συλληφθείς φέρεται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τις δύο γυναίκες με το υπηρεσιακό του όπλο και στους συναδέλφους του που τον συνέλαβαν επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους.

Ο 35χρονος ανακρίνεται στο τμήμα ασφάλειας Κηφισιάς, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής. Το ζευγάρι είχε δύο μικρά παιδιά.