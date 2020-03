Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στη Γιούτα (εικόνες)

Καταστροφές και προβλήματα προκάλεσε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε την Τετάρτη.

Ισχυρός σεισμός έπληξε την αμερικανική πολιτεία Γιούτα την Τετάρτη.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν στην πόλη Salt Lake και επηρεάστηκαν και τα προάστιά της.

Το μέγεθος ήταν 5,7 ρίχτερ και ο σεισμός καταγράφηκε λίγο μετά τις 19:00, τοπική ώρα.

Ήταν τόσο ισχυρή που έκλεισε το αεροδρόμιο της περιοχής ενώ λόγω δεκάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό.

Τοπικοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι, το αεροδρόμιο δεν έχει πάθει μεγάλες καταστροφές και θα ανοίξει σύντομα.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε αισθητός σε 2,8 εκατομμύρια κόσμου.

Ζημιές υπέστησαν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς και το άγαλμα του Χριστού σε εκκλησία.