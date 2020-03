Κοινωνία

Κορονοϊός: Αψήφησαν τα μέτρα προστασίας για να παίξουν “φρουτάκια”! (εικόνες)

Ως παράνομο μίνι-καζίνο λειτουργούσε το κατάστημα, παραβιάζοντας πολυάριθμες διατάξεις του νόμου.

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών εντοπίστηκε την Τετάρτη, σε περιοχή της Αττικής, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια.

Συνελήφθησαν η προσωρινά υπεύθυνη και 2 παίκτες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και της παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Σε έρευνα στο χώρο, διαπιστώθηκε να έχουν εγκατασταθεί 8 παιγνιομηχανήματα, συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή και στην οθόνη δύο εξ’ αυτών εμφανίζονταν τυχερά παίγνια.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω παιγνιομηχανήματα, καθώς και 54,50 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, είναι πλέον αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη.