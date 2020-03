Αθλητικά

Πελέ: Αυτός είναι ο κορυφαίος παίκτης

Ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες της «στρογγυλής θεάς» ονόμασε τον αγαπημένο του παίκτη.

Σε μια συνέντευξη στο κανάλι Youtube Pilhado, ο Πελέ επέλεξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή σήμερα. «Σήμερα, νομίζω ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο κορυφαίος, αυτός είναι ο πιο σταθερός, αλλά δεν μπορείς βέβαια να ξεχάσεις τον Μέσι, βέβαια», είπε ο διάσημος Βραζιλιάνος.

Σχετικά με τον καλύτερο στην ιστορία, ο Πελέ πιστεύει ότι αυτός ο τίτλος του ανήκει, λέγοντας : «Είναι δύσκολο να απαντήσω. Δεν μπορείς να ξεχάσεις τον Ζίκο, τον Ροανλντίνιο, τον Ρονάλντο ... Στην Ευρώπη παίκτες όπως ο Μπεκενμπάουερ, η Κρόιφ ... όμως δεν κάνω λάθος: Νομίζω ότι ο Πελέ είναι καλύτερος από αυτούς. Γιατί; Επειδή όλοι τους συγκρίνονται με εμένα », πρόσθεσε.