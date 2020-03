Πολιτική

Πιερρακάκης: ιατρικές συνταγές στο κινητό μας και άλλες 500 υπηρεσίες του Δημοσίου στο gov.gr (βίντεο)

Πότε θα ξεκινήσει να λειτουργεί η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου. Ποιες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες αρχικά.

Διαθέσιμη για τους πολίτες θα είναι σε λίγες ημέρες η ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr, όπως αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τα πρώτα που θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες είναι η έκδοση υπεύθυνης δήλωσης αλλά και εξουσιοδοτήσεις, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXIS., ενώ συνολικά σε βάθος χρόνου θα είναι διαθέσιμες άλλες 500 υπηρεσίες του Δημοσίου.

Παράλληλα, ο κ.Πιερρακάκης αποκάλυψε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι συνταγές φαρμάκων θα στέλνονται στα κινητά πολιτών . Σχετικά με την διαδικασία ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είπε ότι ο γιατρός θα κάνει την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στην συνέχεια ο ΕΦΚΑ θα στέλνει sms στο κινητό του ασθενούς.

Τέλος σχετικά με τα Δίκτυα τηλεπικοινωνιών είπε ότι έχουν καθημερινή επαφή με τους επικεφαλής των παρόχων, ωστόσο τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του ίντερνετ.