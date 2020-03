Οικονομία

Άδωνις Γεωργιάδης: Νόμος του Κράτους οι ποινές για αισχροκέρδεια

«Όποιος πλήττεται δεν θα πρέπει να ενοχλείται», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, προαναγγέλλοντας κρατικά δάνεια μετά το τέλος της κρίσης.

Δεν θα υπάρξουν πλέον συνεχείς οχλήσεις προς τους δανειολήπτες, διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, προειδοποιώντας ότι αν οι καταγγελίες συνεχισθούν, τότε η συμφωνία δεν θα ισχύσει. «Όλοι κρινόμαστε. Όποιος πλήττεται δεν θα πρέπει να ενοχλείται», δήλωσε ο υπουργός.

Για τα αντισηπτικά και τις μάσκες προειδοποίησε ότι τα πρώτα πρόστιμα σε όσους αισχροκερδούν, θα επιβληθούν την επόμενη εβδομάδα. Ενώ παρότι προμηθεύτηκαν τις αναγκαίες ποσότητες τα super market, από το απόγευμα παρατηρήθηκε έλλειψη γιατί, προφανώς, δεν τηρήθηκε η οδηγία για τα τρία τεμάχια ανά πελάτη. Όμως, τόνισε ο Αδ. Γεωργιάδης, με τη δημοσίευση της ΠΝΠ σήμερα, η οδηγία γίνεται νόμος του κράτους με σοβαρές ποινές για όλους.

Τέλος, για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις μετά την κρίση, μετά και τις αποφάσεις της ΕΚΤ, το σχετικό ποσό που δύναται να διατεθεί σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέσω τραπεζών προς τις ΜμΕπιχειρήσεις διπλασιάζεται και άρα, μπορεί να ανέλθει ως τα 6 δισ., ανέφερε ο υπουργός.