Πάιατ σε Σακελλαροπούλου: δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύει τα σύνορά της

Συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης είχε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον Πρέσβυ των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Την αλληλεγγύη του προς τη χώρα μας για την κατάσταση στον Έβρο εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ κατά την επικοινωνία του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Επανέλαβε δε το απόλυτο δικαίωμα της Ελλάδας να προστατεύσει τα σύνορά της, τονίζοντας ότι το ζήτημα είναι ευρωπαϊκό και όχι διμερές ελληνοτουρκικό. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επικρότησε τους χειρισμούς του Έλληνα πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, που με αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και ορθολογισμό αποσόβησαν μια επικίνδυνη κλιμάκωση της κρίσης.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί συνάντησή τους.

Ο Αμερικανός πρέσβης μετέφερε στην κ. Σακελλαροπούλου τα θερμά συγχαρητήρια του Προέδρου των ΗΠΑ για την εκλογή της στο ύπατο αξίωμα και προσέθεσε τις προσωπικές θερμές ευχές του ιδίου για την εκλογή μια γυναίκας, εγκρίτου δικαστή, στη θέση αυτή, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αλλάζει προς το καλύτερο. Αναφέρθηκε επίσης στη θέση της γυναίκας στις σύγχρονες κοινωνίες και στην ανάγκη συνέχισης του αγώνα για ίσα δικαιώματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Πάιατ υπογράμμισε, επίσης, την ανάγκη αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας και εξήρε τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση παγκοσμίως, πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με θετικό πνεύμα. Προσέθεσε δε ότι με το πέρας αυτής της περιπέτειας, όλες οι πτυχές του Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Τέλος, αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, εξέφρασε το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για ενεργή συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των εκδηλώσεων.

Από πλευράς της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ευχαρίστησε για τις ευχές του, αλλά κυρίως για τις δηλώσεις στήριξης της αμερικανικής ηγεσίας και του ιδίου στους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης για αποκλιμάκωση της κατάστασης στην ευαίσθητη περιοχή του Έβρου. Υπογράμμισε ότι με αυτοσυγκράτηση και αποφασιστικότητα εκ μέρους της Ελλάδας, αντιμετωπίστηκαν και θα αντιμετωπιστούν οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας.

Η κ. Σακελλαροπούλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για το πολύ υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και την ενθάρρυνσή της για συνέχιση και εντατικοποίηση της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας μας σε πολλούς τομείς, όπως η προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές και η ενίσχυση των εδρών ελληνικών σπουδών στα αμερικανικά πανεπιστήμια.

Επίσης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε με τον κ. Πάιατ ότι η Επέτειος των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση δίνει μια σπουδαία ευκαιρία για συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών που τόσο αλληλοεπηρεάστηκαν στον αγώνα τους για ελευθερία.