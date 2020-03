Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: αυτοψία για την εφαρμογή των μέτρων για τον κορονοϊό

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, επισκέφθηκε την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, φορώντας προστατευτική μάσκα.

Επίσκεψη στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, με σκοπό την ενημέρωσή του για την επικρατούσα κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της Κυβέρνησης για την επιδημία του κορονοϊού, πραγματοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Θεόδωρος Κεραμάς και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης Διόγκαρης Σπυρίδων, ενημερώθηκε για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως τόνισε την σημασία βέλτιστου σχεδιασμού, διαρκούς ελέγχου και καθημερινού επανασχεδιασμού, όταν αυτό απαιτείται.

Επίσης, έδωσε εντολές για αυστηρή υλοποίηση των αποφάσεων της κυβέρνησης, καθώς και για ενίσχυση του αστυνομικού έργου για την προστασία της περιουσίας των πολιτών και την περαιτέρω εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας τους.

Τέλος, επισήμανε την σπουδαιότητα τήρησης των κανόνων υγειονομικής προστασίας και από τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης ο Υπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς Δημήτριο Σαββόπουλο, τους Δημάρχους, Βοϊου Χρήστο Ζευκλή, Καστοριάς Ιωάννη Κορεντσίδη, Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου και Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα, από τους οποίους ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές αρμοδιότητάς τους και τους κάλεσε να συνεχίσουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.