Οικονομία

Βαρουφάκης στον ΑΝΤ1: ύφεση 10% το 2020 στην Ελλάδα, λόγω κορονοϊού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ζοφερές εκτιμήσεις του πρώην Υπ. Οικονομικών για τις επιπτώσεις της επιδημίας στην οικονομία όλων των χωρών της Ευρώπης.

Με τα πλέον μελανά χρώματα περιέγραψε τις προοπτικές της ελληνικής αλλά και των ευρωπαϊκών οικονομιών, λόγω της κρίσης που φέρνει η πανδημία του κορονοϊού, μιας κρίσης που όπως είπε δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε ότι προβλέπει ύφεση μέχρι και 10% φέτος στην Ελλάδα, λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού και της βαριάς σκιάς στην αγορά και την πραγματική οικονομία, ενώ ανάλογη θα είναι η πορεία και των άλλων οικονομιών της Ευρώπης.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 είπε ότι η Κυβέρνηση έχει πάρει εγκαίρως μέτρα υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού, ζήτησε όμως περισσότερα και πιο «πρακτικά» μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Μεταξύ άλλων, πρότεινε, όπως είπε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην τηλεδιάσκεψη που είχαν προ ημερών, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις και τους ελ. επαγγελματίες, αλλά και την διανομή προπληρωμένων καρτών σε εκατοντάδες χιλιάδες φτωχές οικογένειες, με σταθερό ποσό για αγορές κάθε μήνα, προκειμένου κι εκείνες να στηριχθούν και να τονωθεί η αγορά.