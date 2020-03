Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 13 νεκροί στην Ελλάδα

Στην διάρκεια της νύχτας άφησαν την τελευταία τους πνοή ακόμη τρεις συμπολίτες μας.

Τους 13 έφτασαν οι νεκροί στη χώρα μας από το νέο κορονοϊό, καθώς άλλοι τρεις άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή στη διάρκεια της νύχτας και το πρωί του Σαββάτου.



Πρόκειται, κατά πληροφορίες, για έναν 84χρονο άνδρα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Σωτηρία» της Αθήνας, ακόμη έναν άνδρα στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης και μία 94χρονη στην κλινική «Παμμακάριστος» της Αθήνας.

Όλοι τους είχαν υποκείμενα νοσήματα.



Πλέον, εκ των 13 νεκρών στη χώρα μας από τον φονικό ιό, 11 είναι άνδρες και δύο γυναίκες.