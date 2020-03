ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Σωτήρης Τσιόδρας: ο εξαιρετικός επιστήμονας, ο υπέροχος άνθρωπος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σπουδαίος επιστήμονας, ιεροψάλτης, πατέρας επτά παιδιών... Ποιος είναι ο άνθρωπος που αναμένεται να σημαδέψει ανεξίτηλα την Ιστορία της χώρας...

Ο Σωτήρης Τσιόδρας είναι Έλληνας ιατρός παθολόγος με ειδικότητα ειδικού λοιμωξιολόγου. Έχει οριστεί από το Υπουργείο Υγείας ως εκπρόσωπος τύπου για τις ανακοινώσεις σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας κορωνοϊού το 2020 στην Ελλάδα, καθώς και επικεφαλής της αντιμετώπισής του στην χώρα.

Σήμερα είναι Αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων στη Δ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου ΠΓΝ «Αττικόν»,Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Σύμβουλος του ΚΕΕΛ (Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων) και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ. Είναι επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του Covid-19 (κορονοϊού) και εκπρόσωπος τύπου του.

Οι Έλληνες τον εκτιμούν και για την ηρεμία του, την πολύ καλή γνώση του θέματος, τη βαθιά του συμπάθεια προς όλα τα θύματα και το γεγονός ότι χαιρετίζει καθημερινά την ακλόνητη αφοσίωση του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι επίσης το αντίδοτο στις ψευδείς ειδήσεις. Ακόμη και αν επικρίνει τη στάση ορισμένων Ελλήνων, οι οποίοι παραμένουν ασυνείδητοι και συνεχίζουν να τρέχουν στις παραλίες, το κάνει χωρίς να υιοθετεί ένα τόνο σαν να κάνει μάθημα. Αν και με το βιογραφικό που διαθέτει, θα μπορούσε να το κάνει, λέει ο Αντρέας Δρυμιώτης, κοινωνιολόγος.

Σήμερα, οι Έλληνες γνωρίζουν ότι χάρη σε αυτόν τον καθηγητή, έχουν αποφύγει να συνομιλήσουν με το θάνατο. Η επιστημονική κοινότητα καθώς και η κοινή γνώμη επιβεβαιώνουν ότι θα σημαδέψει ανεξίτηλα την Ιστορία της χώρας, γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, σε ένα εκτενές άρθρο.

Σπουδές και στρατιωτική θητεία

Αποφοίτησε το 1984 από το 15ο Λύκειο Αθηνών με γενικό βαθμό 19 7/13 και εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το έτος 1986 μετεγγράφη στην αντίστοιχη σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γενικό βαθμό μαθημάτων από τα Ιωάννινα: 8,96.

Τον Μάρτιο του 1991 έγινε κάτοχος πτυχίου των Αθηνών με βαθμό: «ΑΡΙΣΤΑ», παράλληλα το ίδιο έτος έλαβε Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος από τη Νομαρχία Αθηνών.

Ξεκίνησε την κλινική του εκπαίδευση και απόκτηση κλινικής εμπειρίας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο 401 ΓΣΝΑ (1992-1993). Εκεί είχε την δυνατότητα να εκπαιδευθεί στη Γενική Παθολογία και αφετέρου να έρθει σε επαφή με μια σειρά από ενδιαφέροντες ρευματολογικούς ασθενείς, ιδιαίτερα ασθενείς πάσχοντες από χρόνιες νεανικές αρθρίτιδες καθώς και από οροαρνητικές σπονδυλοαρθροπάθειες.

Κατά το διάστημα 1991–1993 υπηρέτησε στο Στρατό Ξηράς, ως ιατρός στα κέντρα εκπαίδευσης Υγειονομικού στο Μεσολόγγι, στην Άρτα, στη νήσο Σύμη και στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Το διάστημα 1993-94 υπηρέτησε ως Αγροτικός ιατρός στο Κέντρο Υγείας Άστρους Κυνουρίας και το 2001 στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης για το υπόλοιπο υπηρεσίας υπαίθρου.

Σταδιοδρομία

Ξεκινώντας την ιατρική σταδιοδρομία του, έδωσε συνέντευξη σε 10 πανεπιστημιακά νοσοκομεία των ΗΠΑ για έναρξη ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας και τα 3 πρώτα χρόνια τα πέρασε στο Τμήμα Εσωτερικής Παθολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Albert Einstein.

Το έτος 1993 υπηρέτησε ως Ειδικευόμενος Ιατρός στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας στην Β ? Παθολογική Κλινική, στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Τον Σεπτέμβριο του 2001 του αποδόθηκε ο Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας στην Ελλάδα, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Παθολογίας.

Έναν χρόνο μετά, ολοκληρώνει τη Διδακτορική του διατριβή από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: ''Επίδραση των αναστολέων πρωτεάσης στο μεταβολικό σύνδρομο των ασθενών με HIV λοίμωξη", με βαθμό: ΑΡΙΣΤΑ

Το 2003 απέκτησε Τίτλο Εξειδικεύσεως Λοιμωξιολογίας στην Ελλάδα, μετά από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για την απόκτηση τίτλου Εξειδικεύσεως στην Λοιμωξιολογία.

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

Το 1993 πέρασε τις εξετάσεις United States Medical Licencure Examination (USMLE) step I και United States Medical Licencure Examination (USMLE) step IΙ και το 1995 το step IΙI.

Το ίδιο έτος αποκτά παράλληλα το Permanent ECFMG Certificate. Είναι το Μόνιμο Δίπλωμα Εκπαιδευτικής Επιτροπής Ιατρικής Μετεκπαίδευσης στο Εξωτερικό (ECFMG =Educational Commission of Foreign Medical Graduates), το οποίο αναγνωρίζει την ισοτιμία Ιατρικών Σπουδών της Ελλάδας και κατά επέκταση όλων των εκτός συνόρων των ΗΠΑ Ιατρικών Σχολών, με τις ιατρικές σχολές στις Η.Π.Α.

Κατά τα έτη 1994-1997 γίνεται Εσωτερικός Ειδικευόμενος Ιατρός στην ειδικότητα της Παθολογίας στο Albert Einstein Medical Center στις ΗΠΑ και από το 1997 έως το 2001,Εσωτερικός Ειδικευόμενος Ιατρός στην ειδικότητα της Παθολογίας με περαιτέρω εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στο Beth Israel Deaconess Medical Center και στην Ιατρική Σχολή του Harvard (Harvard Medical School), Boston,MA.

Κατά τα έτη 1998-2001 λαμβάνει και διατηρεί τον τίτλο με το όνομα : Υπότροφος ερευνητής της ιατρικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (Research fellow Harvard Institute of Medicine, Boston, MA.).

Τον Αύγουστο του 1997,τίτλο Ειδικότητας Παθολογίας ΗΠΑ (American Boards of Internal Medicine), μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους λαμβάνει άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος από την Πολιτεία της Μασσαχουσέττης (Common wealth of Massachusetts), Η.Π.Α.

Τον Νοέμβριο του 2000 λαμβάνει τίτλο ειδικότητας Λοιμωξιολογίας ΗΠΑ. (American Board of Infectious Diseases), μετά από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας (American Board of Internal Medicine) για την απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Λοιμωξιολογίας.

Στο διάστημα 1999-2001 λαμβάνει μέρος σε πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κλινική έρευνα (clinical investigate training program)στα Πανεπιστήμια Harvard και MIT.(\Massachusetts\ Institute of Technology),Boston,MA.

Τον Ιούνιο του 2001,αποκτά Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Masters degree στις Ιατρικές Επιστήμες .Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Harvard (Harvard Medical School),Βοστώνη, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Επίσης κατά τα 1994-2001 λαμβάνει Πιστοποίηση στην Καρδιοαναπνευστική αναζοωγόνηση (Advanced Cardiac Life Support ACLS) ανά διετία κατά την διάρκεια μετεκπαιδεύσεως στις ΗΠΑ (3 φορές).

Το 2012 λαμβάνει Τίτλο Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας ΗΠΑ (AmericanBoardsofInternalMedicine) μετά από εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας για τη συνέχιση διατήρησης(recertification)τίτλου Ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας. Και το ίδιο έτος λαμβάνει τίτλο εξειδίκευσης λοιμωξιολογίας ΗΠΑ. (American Board of Internal Medicine μετά από την επιτυχή του συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής Εσωτερικής Παθολογίας(American Board of Internal Medicine) για τη συνέχιση διατήρηση(recertification) του τίτλου Ειδικότητας Λοιμωξιολογίας.

Βιβλιογραφία

2006 Συγγραφή κεφαλαίων για το διδακτικό σύγγραμα Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία με θέματα: «γρίπη», «παραινφλουέντσα», «λοιμώξεις από αδενοιοιούς», «ρινοιοί», «ενδοφθαλμίτιδα», «HPV λοίμωξη» και «πριόντα και ανθρώπειος λοίμωξη».

2006 Συγγραφή κεφαλαίων με θέμα: «Σουλφοναμίδες»,«Τριμεθοπρίμη και τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη», «Πολυπεπτίδια-Πολυμυξίνες»για το διδακτικό σύγγραμα Εσωτερικής Παθολογίας.

2006 Συγγραφή κεφαλαίου, με θέμα: «Άσηπτη μηνιγγίτιδα και ιογενείς λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού συστήματος (ΚΝΣ)».

Tsiodras S,Inouye R.Acuteviral encephalitis.Current Therapy of Infectious Disease;David Schlossberg (Editor),Mosbyyear Book,2000.

2004 (Πολυσυγγραφική ομάδα).

Οδηγός Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο, Β’ Έκδοση,ΚΕΕΛ, Αθήνα 2004, Τόμος Α,Βιολογικοί Παράγοντες.

2004 Οδηγός Αντιμετώπισης Ραδιολογικών-Βιολογικών & Χημικών Συμβάντων στο Νοσοκομείο, Β’ Έκδοση, ΚΕΕΛ, Αθήνα 2004, Τόμος Β’, Χημικοί και Ραδιολογικοί Παράγοντες. Τσιόδρας Σ. Συντονιστής συγγραφής σελ 1-336.

Συμμετοχές-Διατριβές

Συμμετοχή σε επιτροπές εκπαίδευσης, περισσότερες από 200 επιστημονικές συναντήσεις και διαλέξεις σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο,14 Διδακτορικές διατριβές,ενεργός συμμετοχή σε ετήσια διεθνή,πανελλήνια αλλά και τοπικά συνέδρια και σεμινάρια με γενικότερη ιατρική θεματολογία αλλά και σε συνέδρια ειδικότερης θεματολογίας Παθολογίας αλλά και Λοιμώξεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων,Ελληνικής εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, και της Infectious Diseases Society of America.

Βραβεία - Διακρίσεις - Υποτροφίες

1991 Δημόσιος έπαινος από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

1994-1996 Υποτροφία ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη.

1997 Έπαινος (Certificate of merit) για την καλύτερη εργασία στον τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών κατά την διάρκεια διαγωνισμού μεταξύ μελών (Associates) του Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών (American College of Physicians abstract competition-best presentation in health care delivery).

1999 Fellow’s Travel Grant 6th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Chicago, IL 1999.

1999 Fellow’s Travel Grant 39th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC). San Francisco, Ca 1999.

1999-2001 Clinical Investigator training program Harvard-MIT.

2001 Βραβείο Maxwell Finland (τιμητική πλακέτα) από την λοιμωξιολογική εταιρεία Μασσαχουσέτης για την ερευνητική εργασία κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης στο νοσοκομείο Beth Israel Deaconess και στην Ιατρική Σχολή του Harvard (Harvard Medical School).

2005 Έπαθλο Σωτήρης Παπασταμάτης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ομάδα εργασίας Πανελλήνιας Επιδημιολογικής Μελέτης για τον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκος) και την αντοχή του στον Ελληνικό χώρο.

2006 Έπαινος Αμφιαραείου ιδρύματος Χημειοθεραπευτικών Μελετών έτους 2006 για την εργασία:«Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου αποικισμού με ανθεκτικό στην βανκομυκίνη εντερόκοκκο»

2007 1ο βραβείο του 10ου Πανελληνίου συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων, 7-9 Δεκεμβίου 2007

2010 1ο Βραβείο του 3ου Παγκρήτιου Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 24-25 Απριλίου 2010

Ιεροψάλτης και πατέρας 7 παιδιών

Μακριά από συνέδρια, συνεντεύξεις Τύπου του Υπουργείου Υγείας και νοσοκομεία ή έδρανα διαλέξεων, ο Σωτήρης Τσιόδρας ζει μία πολύ ήσυχη ζωή στην Κηφισιά όπου βρίσκεται το σπίτι του.

Αν και έχει πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του, όταν βρίσκει, προτιμά να τον περνά με τα επτά παιδιά του! Ναι, είναι πολύτεκνος και φυσικά αφοσιώνεται στα παιδιά του, όποτε τα καταφέρνει.

Το μοναδικό χόμπι του είναι να ψάλλει και μάλιστα είναι ψάλτης σε εκκλησία της ενορίας του στην Κηφισιά.