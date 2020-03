Πολιτική

Πέτσας για κορονοϊό: δεν είμαστε σε διακοπές αλλά σε πόλεμο

«Θα πάρουμε όποιες αποφάσεις χρειάζεται», τόνισε χαρακτηριστικά στο ερώτημα για ενδεχόμενο καθολικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Νέα δραματική έκκληση στον λαό για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού απηύθυνε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

«Δεν είμαστε σε διακοπές αλλά σε πόλεμο», επισήμανε ο Στέλιος Πέτσας χτυπώντας για μία ακόμη φορά το “καμπανάκι”.

«Είναι ένας πόλεμος που πρέπει να κερδίσουμε. Ακόμη και αυτοί που ταξίδεψαν να μείνουν σπίτι τους, να μην έρθουν σε επαφή με τις κοινωνίες και διασπείρουν τον ιό», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αξιολογούμε κάθε μέρα τα δεδομένα και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όποιο μέτρο χρειαστεί», τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.