Γεωργιάδης: στόχος ένα σοκ ρευστότητας μετά τον κορονοϊό

«Αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρχει επιχείρηση που δεν θα επηρεαστεί από την κρίση του κορονοϊού» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι στόχος είναι να γίνει ένα σοκ ρευστότητας όταν περάσει το κακό.

Ο υπουργός τόνισε ότι το «φρένο» στην οικονομία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρο τον κόσμο, ενώ σχολιάζοντας το ενδεχόμενο επέκτασης των μέτρων στήριξης της οικονομίας είπε ότι οι πόροι του κράτους δεν είναι απεριόριστοι. Εξήγησε δε, πως για αυτό γίνεται μια πρώτη ιεράρχηση και μετά γίνονται διορθωτικές κινήσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως όλοι οι δικαιούχοι των 800 ευρώ θα μπορούν αυτόματα «ίσως με ένα τηλεφώνημα, ίσως εντελώς αυτόματα» να ενταχθούν στις διευκολύνσεις των τραπεζών.