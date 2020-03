Οικονομία

Κορονοϊός: οι ΚΑΔ που μπαίνουν στην λίστα για τα 800 ευρώ

Στην δημοσιότητα η επικαιροποιημένη λίστα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.

Στην δημοσιότητα δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η επικαιροποιημένη λίστα με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού.



Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν Κύριο ΚΑΔ έναν από τους κατωτέρω εντάσσονται στα μέτρα στήριξης. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.

Υπολογίζεται ότι περιλαμβάνονται περί τις 600.000 ιδιωτικές επιχειρήσεις με 1.200.000 μισθωτούς και μηνιαίο τζίρο περί τα 8,3 δισ. ευρώ, όπως και 550.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων.

Καλύπτεται με αυτό τον τρόπο, για τον μήνα Μάρτιο, ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού της χώρας που πλήττεται, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Προφανώς η κατάσταση στην πραγματική οικονομία έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ημέρες. Και συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Γι’ αυτό, από την επόμενη εβδομάδα, θα διευρυνθεί σημαντικά το πλαίσιο προστασίας.»

Αναλυτικά ολόκληρη η επικαιροποιημένη λίστα του υπουργείου Οικονομικών είναι η εξής (με κόκκινο οι επιχειρήσεις που προστέθηκαν):