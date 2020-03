Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: 600 νεκροί, όμως ο Τραμπ ανησυχεί για την ύφεση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εκτίμησε ότι μία σοβαρή ύφεση θα σκοτώσει περισσότερους και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψουν πολύ σύντομα οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους.

Οι ΗΠΑ μετρούν σήμερα 600 νεκρούς και σχεδόν 50.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Είναι η 3η χώρα με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα παγκοσμίως, πίσω από την Κίνα και την Ιταλία. Η πλειονότητα των θανάτων έχει καταγραφεί στη Νέα Υόρκη, που αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας.

Από την πλευρά τους, το αμερικανικά Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Ασθενειών (CDC) ανακοίνωσε ότι έχουν καταγράψει 44.183 κρούσματα κορονοϊού, μια αύξηση 10.779 κρουσμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό, με τον αριθμό των θανάτων να έχει αυξηθεί κατά 144 και να ανέρχεται πλέον σε 544.

Την ίδια ώρα, η Πολιτεία της Νέας Υόρκης, επίκεντρο της επιδημίας του COVID-19 στις ΗΠΑ, παρατηρεί έναν «διπλασιασμό του αριθμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κάθε τρεις ημέρες», δήλωσε ο κυβερνήτης της Άντριου Κουόμο.

Η Νέα Υόρκη μετρά ήδη περισσότερα από 25.000 κρούσματα, ήτοι σχεδόν δεκαπλάσια από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Καλιφόρνια, τη δεύτερη πλέον πληγείσα Πολιτεία της χώρας.

Τραμπ: Μία σοβαρή ύφεση θα προκαλέσει περισσότερους θανάτους από τον κορονοϊό

Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπα, ότι μια «σοβαρή ύφεση» θα προκαλέσει περισσότερους θανάτους από τον κορονοϊό, εκφράζοντας την επιθυμία να επανέλθει γρήγορα η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος προειδοποίησε πως μια παρατεταμένη εφαρμογή των αυστηρών περιορισμών στις ΗΠΑ, που έχει βυθίσει σε κρίση την οικονομία, μπορεί, όπως είπε, να «καταστρέψει» τη χώρα.

«Αυτή η θεραπεία είναι χειρότερη από το πρόβλημα. Ξανά, άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι - κατά την άποψή μου περισσότεροι άνθρωποι - θα πεθάνουν αν το επιτρέψουμε αυτό να συνεχίσει. Πρέπει να επιστρέψουμε στη δουλειά. Οι πολίτες μας θέλουν να επιστρέψουν στη δουλειά».

Τόνισε πως «θα ήθελε πολύ» την άρση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί λόγω του ιού έως το Πάσχα των Καθολικών στις 12 Απριλίου.

«Πρέπει να επιστρέψουμε στην δουλειά, πολύ νωρίτερα από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι», πρόσθεσε. «Οι άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους και μπορούν να χρησιμοποιούν την κοινή λογική», κρατώντας κοινωνικές αποστάσεις και ακολουθώντας τις ιατρικές συμβουλές, επεσήμανε. Όπως είπε θα επανεξετάσει την επόμενη εβδομάδα τις επιπτώσεις των μέτρων αυστηρού περιορισμού που έχουν επιβληθεί για 15 μέρες.