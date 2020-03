Οικονομία

ΕΡΓΑΝΗ: άνοιξε η πλατφόρμα για τα 800 ευρώ

Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι εργοδότες που έχουν αναστείλει τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους ή πλήττονται, δηλώνουν τα στοιχεία των εργαζομένων τους.

Τέθηκε τα μεσάνυχτα σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ από τον κορονοϊό.





Οι ίδιοι θα μπορούν εκεί να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις τους τέθηκαν σε αναστολή, όπως είχε προαναγγείλει χθες βράδυ ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.





Στην πλατφόρμα, θα μπορούν να ενταχθούν οι εργοδότες - οι επιχειρήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους από την 1η Απριλίου, διευκρίνισε ο υπουργός.





Συγκεκριμένα, οι εργοδότες θα εισέλθουν στην Εργάνη μέσω της καρτέλας «Ειδικά έντυπα» θα διαλέξουν την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών και στη συνέχεια θα συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία.





Ήδη, από τα πρώτα λεπτά της λειτουργίας της πλατφόρμας, οι αιτήσεις έπεσαν « βροχή » .