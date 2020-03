Κοινωνία

Αναβαθμίζεται η υπηρεσία eClass του υπουργείου Παιδείας

Δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν «ανοικτά μαθήματα», τα οποία δεν απαιτούν την σύνδεση των μαθητών στο μάθημα με λογαριασμό ΠΣΔ.



Πάνω από 630.000 είναι πλέον οι ενεργοί μαθητικοί λογαριασμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, οι 310.311 εκ των οποίων δημιουργήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες. Αποτέλεσμα, η αναβάθμιση της υπηρεσίας eClass, η οποία ξεκίνησε χθες το βράδυ στις 22:00, και θα γίνει σταδιακά, ώσπου να ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό ενδέχεται η υπηρεσία να μην είναι διαθέσιμη κατά διαστήματα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε με άτυπη ενημέρωση το υπουργείο Παιδείας, από τις 13 Μαρτίου μέχρι χθες στις 21:00, ο αριθμός των μαθητικών λογαριασμών που δημιουργήθηκαν μετά τις 13/3/2020 ανέρχεται σε 463.874, εκ των οποίων οι 310.311 τις τελευταίες δυο ημέρες.

Αυτό διαμορφώνει το σύνολο των ενεργών μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ (αθροιστικά με τους προϋπάρχοντες της 13ης/3/2020) στους 631.269.

Σημειώνεται ότι με την επαναλειτουργία της εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν «ανοικτά μαθήματα», τα οποία δεν απαιτούν την σύνδεση των μαθητών στο μάθημα με λογαριασμό ΠΣΔ.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώνει το υλικό του στο ανοικτό μάθημα και οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Στη συνέχεια, τα μαθήματα αυτά μπορούν να μετατραπούν σε "κλειστά" από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτό θα επιτρέπει την σταδιακή προσαρμογή των μαθητών στην ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας των μαθητικών λογαριασμών.