Κόσμος

Κορονοϊός: μεγαλώνει ο κατάλογος των θυμάτων στη Γερμανία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ελπίδες ότι η επιδημιολογική καμπύλη εξομαλύνεται πλέον συστηματικά.

Ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 36 και έφθασε τους 149 νεκρούς.

Στον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν διαγνωστεί στη χώρα προστέθηκαν άλλα 4.191 και το σύνολό τους ανέρχεται πλέον σε 31.554, κατά στοιχεία του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Στη χώρα τα τελευταία 24ωρα υπήρξε μια αισιοδοξία για το ότι καταγράφεται μια σταθεροποίηση στον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων και τα θύματα. Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου, ο Λόταρ Βίλερ, τόνισε χθες ότι είναι ακόμη ασαφές αν αυτή η τάση, που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, θα σταθεροποιηθεί, αλλά έκανε λόγο για θετικά αποτελέσματα από τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και των επαφών των πολιτών. Επιφυλάχθηκε δε να απαντήσει σύντομα, εάν η επιδημιολογική καμπύλη εξομαλύνεται πλέον συστηματικά.

Ενθαρρυντικά πάντως είναι και τα στοιχεία σχετικά με τους ασθενείς οι οποίοι έχουν αποθεραπευθεί και ξεπερνούν πλέον τις 3.000.