25η Μαρτίου: τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

Χωρίς γιορτές και παρελάσεις ο εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου, λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω του κορονοϊού.

Σε μια λιτή τελετή στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, αλλά και πολιτικοί αρχηγοί, κατέθεσαν στεφάνια, την ώρα που πάνω από το κέντρο της Αθήνας, πετούσαν μαχητικά αεροσκάφη.

«Η ατομική ευθύνη, η συνεργασία και η αλληλεγγύη βρίσκονται στην καρδιά του νέου πατριωτισμού που έχουμε ανάγκη» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο τηλεοπτικό της μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, με την ευκαιρία εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου.

«Ένας είναι, τώρα, ο δικός μας αγώνας: Να κρατήσουμε την Ελλάδα δυνατή και τους Έλληνες υγιείς. Η πανδημία θα μας κοστίσει. Θα μας αφήσει, όμως, νικητές και πιο ώριμους. Χαλυβδωμένους όσο ποτέ για να ξαναπάμε την πατρίδα μπροστά», τονίζει μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε μήνυμα του αναφέρει ότι «έναν χρόνο πριν από τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ελληνική Επανάσταση, η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις: Η επέλαση του κορωνοϊού στη δημόσια υγεία, οι οικονομικές επιπτώσεις που θα φέρει η πανδημία, οι αναταράξεις στην Ε.Ε. που ακόμη δεν λέει να καταλάβει ότι οικοδομήθηκε στην αρχή της αλληλεγγύης, αλλά και η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα εν μέσω της κορύφωσης της προσφυγικής κρίσης.

«Η φετινή επέτειος του Αγώνα για την Ανεξαρτησία, μας βρίσκει σε μια κρίσιμη στιγμή που το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας δίνει μια ξεχωριστή, κρίσιμη μάχη. Η 25η Μαρτίου μας επιτρέπει να στοχαστούμε κριτικά, να τιμήσουμε τη διαρκή επιθυμία του ανθρώπου για Ελευθερία και Δικαιοσύνη, να αναλογιστούμε την επαναστατική δύναμη του ιστορικά απρόβλεπτου που αλλάζει ισορροπίες οι οποίες μέχρι χτες φάνταζαν αδιατάρακτες», τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, υπογραμμίζει σε δήλωσή της για την επέτειο της 25 Μαρτίου πως, «Το 21 μας εμπνέει, μας διδάσκει, μας δείχνει το δρόμο στο αγώνα: Για τη ζωή, την ελευθερία, την ανεξαρτησία. Για να προστατεύσουμε τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Να διασφαλίσουμε τα αδιαπραγμάτευτα κυριαρχικά μας δικαιώματα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις».

«Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, δεν έχει θέση μια «εθνική ομοψυχία» εθνικιστικού ή κοσμοπολίτικου τύπου. Η ομοψυχία του ελληνικού λαού πρέπει να εκφραστεί απέναντι στις πολιτικές που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του, εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων σε υποδομές και προσωπικό στον τομέα της υγείας, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Γιατί, τίποτα δεν αλλάζει στην κατεύθυνση της κοινωνικής προόδου, εάν ο λαός δεν πάρει την υπόθεση στα δικά του χέρια, υλοποιώντας τις απαιτούμενες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ανατροπές» δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την 25η Μαρτίου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μήνυμα του, αναφέρει μεταξύ άλλων: Σήμερα τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες όλων εκείνων που με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» απελευθέρωσαν τη χώρα. Η επέτειος της Εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821,που ταυτίστηκε με τον εορτασμό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι ημέρα μνήμης, δόξας και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες.

Τη στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ αναδεικνύει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο μήνυμα που έστειλε για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας. Χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς την επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας (Mutual Defense Cooperation Agreement), ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι έχουν μπει τα θεμέλια για τη μακροχρόνια συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα εθνικής ασφάλειας.