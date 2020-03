Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Δήμαρχος Μύκης στον ΑΝΤ1 για την καραντίνα στο χωριό Εχίνος (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν για τα κρούσματα στην περιοχή και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.