Κόσμος

Έλληνες που ζουν στην Κίνα περιγράφουν την κατάσταση… μετά τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για την «επόμενη ημέρα» στην χώρα που αποτέλεσε τον «πρώτο μεγάλο πυρήνα» της φονικής επιδημίας.