Παράξενα

Κορονοϊός: Παμπ σε…κουτί για αυτούς που μένουν σπίτι (βίντεο)

Οι κάτοικοι μόνο μίας χώρας θα είχαν τόσο μεγάλη ανάγκη στην περίοδο που ζούμε. Πώς λειτουργεί το δημιουργικό και για τους ίδιους τους εργαζόμενους σύστημα.

Μπίρες «βαρελίσιες», σνακ και μουσικά κουίζ συνθέτουν το σκηνικό για κάθε πελάτη παραδοσιακής παμπ της Μεγάλης Βρετανίας.

Και εκεί όμως, τελικά, οι πολίτες αναγκάστηκαν να μείνουν σπίτι, λόγω κορονοϊού, περιορίζοντας τις κοινωνικές τους επαφές, στερώντας τους τη συνήθεια που τους χαρακτηρίζει.

Μία εταιρεία μπίρας όμως, αποφάσισε να προχωρήσει ένα..βήμα παραπέρα, φτιάχνοντας την «Παμπ σε κουτί», για όσους περνούν δύσκολες στιγμές, κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Έτσι, η παμπ «πηγαίνει» στα σπίτια όσων την παραγγείλουν, με το κουτί να περιλαμβάνει μπίρα draft (βαρέλι), πατατάκια και σνακ, αλλά και το απαραίτητο..κουίζ, κρατώντας παρέα στους μοναχικούς Λονδρέζους.

Στο κουτί περιλαμβάνεται και το αυθεντικό ποτήρι μπίρας της παμπ, ενώ τα κουτιά προετοιμάζονται από τους εργαζόμενους της εταιρείας, που τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Μάλιστα, στο πακετάρισμα βοηθούν και οι μουσικοί που έχουν μείνει χωρίς δουλειά, λόγω του lockdown.

Το φθηνότερο πακέτο στοιχίζει 25 λίρες Αγγλίας και περιλαμβάνει οκτώ μπίρες, ένα πακέτο ξηρούς καρπούς, ένα κομμάτι πρέτζελ, σουβέρ και ποτήρια. Η υπηρεσία έχει γίνει ανάρπαστη.