Τσακαλώτος: πυρά κατά Γερμανίας και Ολλανδίας για το μπλόκο στο ευρωομόλογο

Καταδικάζουν τη στάση της Γερμανίας και της Ολλανδίας τόσο το ΚΚΕ, όσο και η Ελληνική Λύση.

Έντονα επικριτικός για το ολλανδό-γερμανικό μπλόκο που μπήκε χτες στην «αποτυχημένη» σύνοδο κορυφής για δημιουργία ευρωομολόγου, είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, δηλώνοντας ότι «η στάση του Ολλανδού πρωθυπουργού να αρνηθεί την αναγκαία αλληλεγγύη σε αυτή την κρίση αποτελεί μια υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τη δυνατότητά της να βγει από αυτή την κατάσταση με κάποια αίσθηση του κοινού εγχειρήματος».

Ο πρώην ΥΠΟΙΚ και τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει πως «αν επιτύχει, μαζί με τους ηγέτες της Γερμανίας, θα συμπεριληφθεί στο Πάνθεον των ευρωπαϊκών ηγετών που έχουν κάνει τα μέγιστα όχι μόνο να απαξιώσουν τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και τις ίδιες τους τις χώρες».

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει ότι ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Μάρκ Ρούτε, «φέρεται χθες να είπε - στην αποτυχημένη σύνοδο κορυφής όπου η Γερμανία και Ολλανδία μπλόκαραν τη δημιουργία ευρωομολόγου - ότι "δεν μπορεί να φανταστεί καμία συνθήκη κατά την οποία η Ολλανδία συναινεί στην έκδοση ευρωομολόγου, γιατί αυτό αντιβαίνει στην αρχιτεκτονική της Ένωσης"».

Σχολιάζει ότι «αξίζει να του απονεμηθεί το βραβείο Chamberlain-Daladier που αποδίδεται στον πολιτικό που έχει ουσιαστική συμβολή στην καταστροφή της ευρωπαϊκής ιδέας και των ευρωπαϊκών αξιών». Ο κ. Τσακαλώτος θυμίζει ότι «ο Τσάμπερλεϊν και ο Νταλαντιέ, πρωθυπουργοί της Βρετανίας και Γαλλίας αντιστοίχως τη δεκαετία του 1930, επέμεναν μέχρι τέλους να μην αναγνωρίζουν την υπαρξιακή απειλή του Ναζισμού και προσπάθησαν να τα βρουν με τον Hitler, με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες».

Το ΚΚΕ σε σχόλιο του για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, τονίζει ότι «η περιβόητη αλληλεγγύη των κρατών – μελών της ΕΕ αποτελεί πλέον το πιο σύντομο ανέκδοτο. Όποια έκβαση και αν υπάρξει στις διαπραγματεύσεις των αστικών κυβερνήσεων, το σίγουρο είναι ότι οι λαοί θα κληθούν να πληρώσουν ξανά τη νέα κρίση.

Τα όποια δάνεια δοθούν από τον ESM θα συνοδευτούν με την εφαρμογή ακόμα πιο σκληρής πολιτικής μνημονίων διαρκείας τα επόμενα χρόνια, για να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου.Η ελπίδα βρίσκεται στον αγώνα για αποδέσμευση από την ΕΕ, με το λαό να παίρνει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας».

Η Ελληνική Λύση, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου, υποστηρίζει ότι «παρότι εννέα κράτη της Ε.Ε., που εκπροσωπούν το 57% του Α.Ε.Π. της ευρωζώνης και την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών ζητούν ευρώ-ομόλογο, η γερμανική μειοψηφία, που κάνει κουμάντο, λέει “όχι”. Αυτή την απάνθρωπη, γερμανική, Ευρώπη θέλουμε;