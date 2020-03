Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η “ασθενής μηδέν” στην Ελλάδα μιλά στον ΑΝΤ1 για την περιπέτεια με την ασθένεια (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πως περιγράφει η Δήμητρα Βουλγαρίδου τα συμπτώματα και την νοσηλεία στο ΑΧΕΠΑ μαζί με το παιδί της, στο οποίο μετέδωσε την νόσο.