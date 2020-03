Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 26.500 νεκροί σε ολόκληρο τον κόσμο

Στην Ευρώπη μέχρι το βράδυ της Παρασκευής είχαν καταγραφεί 18.638 θάνατοι και 313.801 κρούσματα.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 26.621 ανθρώπους από τα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 21.00 απόψε, είχαν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό SARS-CoV-2 572.040 άνθρωποι σε 183 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός αυτός δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά κρούσματα, δεδομένου ότι πολλές χώρες εξετάζουν πλέον μόνο τους ασθενείς εκείνους που χρειάζονται νοσηλεία. Από τους ασθενείς που είχαν βρεθεί θετικοί, τουλάχιστον 124.400 θεωρείται ότι έχουν πλέον αποθεραπευτεί. Μέσα σε 24 ώρες, σε σύγκριση με τον χθεσινό απολογισμό, αναφέρθηκαν σε όλον τον κόσμο 3.328 νέοι θάνατοι και 66.457 κρούσματα.

Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο είναι η Ιταλία (969), η Ισπανία (769) και οι ΗΠΑ (345). Η Ιταλία, όπου ο πρώτος νεκρός από τον κορονοϊό αναφέρθηκε πριν από έναν μήνα, στα τέλη Φεβρουαρίου, μετρά πλέον 9.134 θανάτους και 86.498 κρούσματα ενώ 10.950 άνθρωποι ιάθηκαν.

Μετά την Ιταλία, οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Ισπανία (4.858 θάνατοι, 64.059 κρούσματα) η Κίνα, χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο (3.292 θάνατοι, 81.340 κρούσματα), το Ιράν (2.378 θάνατοι, 32.332 κρούσματα) και η Γαλλία (1.995 θάνατοι, 32.964 κρούσματα). Στην Κίνα αναφέρθηκαν σήμερα 55 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι. Από χθες μέχρι σήμερα, αναφέρθηκαν πρώτοι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό στη Νότια Αφρική, την Ονδούρα, τη Βενεζουέλα, τη Νικαράγουα και το Ουζμπεκιστάν. Στο Σεντ Κιτς και Νέβις εντοπίστηκε τα πρώτα κρούσματα.

Στην Ευρώπη, μέχρι τις 21.00 απόψε, είχαν καταγραφεί 18.638 θάνατοι και 313.801 κρούσματα, στην Ασία 3.684 θάνατοι και 102.161 κρούσματα, στη Μέση Ανατολή 2.446 θάνατοι και 39.431 κρούσματα, στις ΗΠΑ και τον Καναδά 1.491 θάνατοι και 98.860 κρούσματα, στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική 234 θάνατοι και 10.474 κρούσματα, στην Αφρική 114 θάνατοι και 3.826 κρούσματα και στην Ωκεανία 14 νεκροί και 3.491 κρούσματα.

Το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκαν 74 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό ασθενών από COVID-19 σε 966, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας. Σύμφωνα με τον κ. Τσιόδρα, 28 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα από τον φονικό ιό. Μέσος όρος ηλικίας των θανόντων είναι τα 73 έτη. Από τους νεκρούς 23 είναι άνδρες και πέντε είναι γυναίκες.