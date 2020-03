Παράξενα

Γάτος προσβλήθηκε από κορονοϊό

Πρόκειται για «μεμονωμένο κρούσμα» λένε οι ειδικοί. Πώς το εξηγούν.

Ένας γάτος προσβλήθηκε από κορονοϊό στο Βέλγιο, με πηγή της μετάδοσης τον νοσούντα κύριό του, ανακοίνωσαν σήμερα οι βελγικές υγειονομικές αρχές, αποκλείοντας όμως τον κίνδυνο μόλυνσης από το ζώο στον άνθρωπο.

Το "επιβεβαιωμένο" κρούσμα σε γάτο εντοπίσθηκε από τους ερευνητές της κτηνιατρικής σχολής της Λιέγης, στο ανατολικό Βέλγιο, ανακοίνωσαν στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου οι αρχές. Πρόκειται για «μεμονωμένο κρούσμα», το οποίο δύναται να συμβεί από την «πολύ στενή επαφή ενός (προσβεβλημένου από την ασθένεια) ανθρώπου με το ζώο», επεσήμανε ο Δρ Εμανουέλ Αντρέ, ένας από τους εκπροσώπους των αρχών.

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από τον άνθρωπο στο ζώο, όμως «δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε πως τα ζώα μπορούν να είναι φορείς της επιδημίας στην κοινωνία μας», επέμεινε ο ίδιος γιατρός, επικυρώνοντας την κρατούσα άποψη από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλον τον κόσμο. Όσον αφορά δύο σκύλους που "βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19" στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τις αρχές του εδάφους αυτού, κατά τη διάρκεια εκστρατείας ανίχνευσης του ιού που έγινε σε 17 σκύλους και οκτώ γάτες που ζούσαν μαζί με ανθρωπους, φορείς του ιού, «οι σκύλοι δεν παρουσίαζαν κανένα σύμπτωμα», ενώ στο Βέλγιο ο γάτος υπέφερε από αναπνευστικές και γαστρεντερικές διαταραχές», ανακοίνωσε από την πλευρά της η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Διατροφικής Αλυσίδας του Βελγίου (Afsca).

«Μέχρις στιγμής, τίποτε δεν υποδεικνύει πως ένα κατοικίδιο μπορεί να μεταδώσει τον κορονοϊό στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα συντροφιάς» κι «ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού από κατοικίδια προς τον άνθρωπο, είναι αμελητέος εν σχέσει με τον κίνδυνο της μετάδοσης από την άμεση επαφή μεταξύ ανθρώπων», προσθέτει στην ανακοίνωσή της η ίδια υπηρεσία.

Ως μέτρο προφύλαξης, είναι «απολύτως προτεινόμενο» να εφαρμόζονται οι κλασικοί κανόνες υγιεινής για τα κατοικίδια: «να αποφεύγουμε την πολύ κοντινή επαφή μαζί τους, να πλένουμε τα χέρια μας μετά την επαφή με κάθε ζώο, να μην αφήνουμε το ζώο να μας γλύψει το πρόσωπο», προκειμένου να αποφύγουμε τη μετάδοση προς το ζώο και να αποφύγουμε αυτό να γίνει φορέας του ιού και να μην τον μεταφέρει μέσω μιας «περιβαλλοντικής μόλυνσης», καταλήγει η Afsca.