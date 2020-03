Κόσμος

Κορονοϊός: Τα μέτρα του Ερντογάν για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού

Νέα αυστηρότερα μέτρα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, τα οποία θα εφαρμοστούν στις 30 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Νέα, αυστηρότερα μέτρα ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.

Σε διάγγελμά του προς το τουρκικό έθνος, ο Ερντογάν εξήγγειλε επτά μέτρα που θα εφαρμοστούν στις 30 μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας.

Συνέστησε σε όλους τους πολίτες να μην βγαίνουν έξω από το σπίτι τους αν δεν υπάρχει λόγος και να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας στα καταστήματα. Η διάρκεια των μέτρων θα εξαρτηθεί από το πόσο αυστηρά θα τηρηθούν αυτά από τους πολίτες, είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αναλυτικά, τα 7 μέτρα που ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος είναι τα εξής:

1. Οι μετακινήσεις μεταξύ πόλεων εντός της Τουρκίας γίνονται μόνο με άδεια του νομάρχη.

2. Ο ιδιωτικός τομέας θα εφαρμόσει ευέλικτο σύστημα εργασίας, με ελάχιστο προσωπικό, όπως συμβαίνει ήδη στον δημόσιο τομέα. Στις αρχές της εβδομάδας, οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Τουρκία άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι και με βάρδιες.

3. Οι επιβάτες θα κάθονται σε απόσταση μεταξύ τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

4. Οι χώροι για πικνίκ, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα δάση θα είναι κλειστά για το κοινό τα Σαββατοκύριακα και η κοινωνική απόσταση θα επιβληθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες.

5. Οι στρατιώτες θα εισέρχονται σε καραντίνα 14 ημερών κατά την κατάταξή τους και την απόλυσή τους από το στράτευμα.

6. Όλες οι διεθνείς πτήσεις αναστέλλονται.

7. Σε όλους τους νομούς, θα δημιουργηθούν Επιτροπές Πανδημίας, με επικεφαλής τους νομάρχες, για να παρακολουθούν την τήρηση των μέτρων ή να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για την περιοχή τους.

Ο Ερντογάν κάλεσε επίσης τους πολίτες να εφαρμόσουν «εθελοντική καραντίνα» και να μην βγαίνουν από το σπίτι τους εκτός εάν χρειάζεται για να καλύψουν βασικές και έκτακτες ανάγκες.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η διάρκεια των μέτρων θα εξαρτηθεί από το βαθμό που οι πολίτες θα τα τηρήσουν.

«Εάν δεν θέλουμε αυτά τα μέτρα να αυστηροποιηθούν, πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κανόνες της εθελοντικής καραντίνας. Τι σημαίνει εθελοντική καραντίνα; Σημαίνει να μην βγαίνετε από το σπίτι,» είπε.

«Φροντίζοντας την κοινωνική απόσταση στο σπίτι και στην εργασία, μη χρησιμοποιώντας δημόσιες συγκοινωνίες εκτός εάν είναι απαραίτητο, μη βγαίνοντας από το σπίτι εκτός αν πρόκειται για τα βασικά ψώνια, φροντίζοντας για την καθαριότητά μας, πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων, επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο αριθμός των θανάτων στην Τουρκία εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού αυξήθηκε κατά 17 το τελευταίο 24ωρο και το σύνολό τους ανέρχεται πλέον σε 92, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 2.069 και το σύνολο στα 5.698. Ο τούρκος υπουργός προανήγγειλε ότι θα ζητούσε την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων από τον πρόεδρο Ερντογάν για να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας.

Ο τούρκος υπουργός Υγείας πρόσθεσε εξάλλου ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων για να αποτρέψει μετακινήσεις πληθυσμού από περιοχές με υψηλό ποσοστό κρουσμάτων σε περιοχές με απουσία κρουσμάτων ή χαμηλά ποσοστά.?