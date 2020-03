Κοινωνία

Δικαστές και Εισαγγελείς αντιδρούν στην παράταση του δικαστικού έτους

Τι αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Δύο δικαστικές Ενώσεις, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με σημερινές ανακοινώσεις τους αντιδρούν στην απόφαση παράτασης του δικαστικού έτους μετά την 30 Ιουνίου 2020 που θα έληγε.

Αναλυτικότερα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την αντίδρασή της για την παράταση του δικαστικού έτους, επισημαίνοντας ότι έγινε εν αγνοία του δικαστικού σώματος και αναφέρει ότι «δε θα επιτρέψουμε όμως η κρίση αυτή να γίνει όχημα υλοποίησης σχεδίων απορρύθμισης της Δικαιοσύνης και εφαρμογής ιδεοληψιών για τον τρόπο λειτουργίας της» και εκφράζει την επιφύλαξη της ως προς την αντίδρασή της.

Παράλληλα, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την αντίθεσή της στο μέτρο της παράτασης του δικαστικού έτους και σημειώνει ότι «πρόκειται για μία απόφαση που δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει:

Η Ένωσή μας όπως και όλες οι Δικαστικές Ενώσεις πληροφορήθηκαν από τον Τύπο και από σημερινές δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης την πρόθεση της Κυβέρνησης να παρατείνει το δικαστικό έτος μειώνοντας την περίοδο των δικαστικών διακοπών.

Εντελώς απροειδοποίητα, χωρίς να ζητήσει την γνώμη των ίδιων των Δικαστών και Εισαγγελέων για ένα ζήτημα που τους αφορά, η Κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μέτρο, για την αναγκαιότητα του οποίου είχε εκφραστεί και παλαιότερα ο σημερινός πρωθυπουργός σε ομιλία του στη Γενική μας Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2016.

Η απόφαση λαμβάνεται δύο μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι ουδέποτε ελήφθη αντίστοιχη απόφαση ακόμα και μετά από πολύμηνες κινητοποιήσεις των δικηγορικών συλλόγων.

Άλλωστε δεν πέρασε παρά ένας μήνας (20 Φεβρουαρίου 2020) από τότε που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διέψευδε ενώπιον μελών του Δ.Σ. της Ένωσής μας, που τον επισκέφθηκαν, τις ήδη διαφαινόμενες προθέσεις της Κυβέρνησης, που είχαμε αναδείξει και στη φετινή μας Γενική Συνέλευση.

Με βάση τα παραπάνω είμαστε πεπεισμένοι ότι η πανδημία του κορωνοϊού ήταν μια καλή και βολική αφορμή για να υλοποιηθεί ένα μόνιμο μέτρο, υπό το μανδύα της προσωρινότητας.

Οφείλουμε να επισημάνουμε στους ιθύνοντες ότι το διάστημα αυτών των δύο εβδομάδων της αναστολής, τα Δικαστήρια δεν έκλεισαν, αλλά παραμένουν σε λειτουργία και θα συνεχίσουν ως τις 10 Απριλίου στο πλαίσιο που ορίζει η με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.21159 ΚΥΑ (ΦΕΚΒ΄1074/27.03.2020).

Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί εργάζονται καθημερινά και εκδίδουν αποφάσεις, παρόλο που τα μέτρα για την επιδημία, επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων, ιδίως όσων φροντίζουν ηλικιωμένους ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή είναι γονείς με μικρά παιδιά.

Θα πρέπει επίσης να γίνει σαφές και καλά κατανοητό ότι οι «δικαστικές διακοπές» είναι κατ' όνομα διακοπές αλλά στην ουσία η πιο παραγωγική περίοδος για έναν δικαστικό λειτουργό, γεγονός το οποίο συμβάλλει καταλυτικά στην ταχύτητα της απονομής της Δικαιοσύνης. Την αντικειμενική αυτή πραγματικότητα την γνώριζαν και την σεβάστηκαν όλες οι Κυβερνήσεις μέχρι σήμερα.

Η διαχείριση της πρωτόγνωρης κρίσης που πλήττει και τη χώρα μας, λόγω των τεράστιων κοινωνικών της συνεπειών, προϋποθέτει ενότητα και ομοψυχία από όλους.

Οι Δικαστές και Εισαγγελείς στη Χώρα μας μάθαμε να εργαζόμαστε σε δύσκολες συνθήκες, με μεγάλο φόρτο εργασίας και χωρίς τις αναγκαίες υποδομές. Σταθήκαμε πάντα στο ύψος των περιστάσεων αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που απορρέουν από την ιδιομορφία της θέσης μας.

Μπήκαμε στο στόχαστρο πολλών Κυβερνήσεων και διάφορων ΜΜΕ που ενεργοποιούν πετυχημένα τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Δε θα επιτρέψουμε όμως η κρίση αυτή να γίνει όχημα υλοποίησης σχεδίων απορρύθμισης της Δικαιοσύνης και εφαρμογής ιδεοληψιών για τον τρόπο λειτουργίας της.

Πολύ δε περισσότερο, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν θεσμικά κεκτημένα, που υπηρετούν πρώτα τον πολίτη και μετά τους δικαστές και εισαγγελείς, αντικείμενο συναλλαγής για την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης έναντι χειμαζόμενων επαγγελματικών ομάδων.

Η άμεση οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, που είναι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, είναι αυτοτελής υποχρέωση της Πολιτείας και αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του συστήματος τις μέρες που έρχονται.

Είναι ώρα επαγρύπνησης και ευθύνης για όλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης θα τοποθετηθεί άμεσα το επόμενο διάστημα για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Η ανακοίνωση της ¨Ένωσης Διοικητικών Δικαστών αναφέρει:

«Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από τον Τύπο ότι οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης αναφέρθηκαν σε ειλημμένη απόφαση για παράταση του δικαστικού έτους.

Πρόκειται για μία απόφαση που δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα.

Η μερική αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων δεν συνεπάγεται για τους δικαστές αναστολή της εργασίας τους αφού συνεχίζουν να εργάζονται όσον αφορά τις υποθέσεις που είχαν ήδη συζητηθεί πριν την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων (μελέτη υποθέσεων, διασκέψεις, συγγραφή και δημοσίευση αποφάσεων), ενώ εκδικάζουν σε αντίξοες συνθήκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας για λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας στα δικαστήρια (χορήγηση υλικών προστασίας όπως αντισηπτικά, μείωση ωραρίου κλπ.), όλες τις υποθέσεις οι οποίες εξαιρούνται της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων, οι οποίες κατά κανόνα είναι επείγουσες.

Τέλος, καταγγέλλουμε ότι για μία ακόμα φορά λαμβάνεται απόφαση σε ένα τόσο σημαντικό θέμα χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των Δικαστικών Ενώσεων.

Η περιφρόνηση της ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το δικαστικό συνδικαλισμό έφτασε με αυτή τη απόφαση, η οποία λήφθηκε ερήμην μας, στο απόγειό της».?