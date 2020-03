Οικονομία

Οδηγός για το επίδομα 800 ευρώ και την αναστολή συμβάσεων εργασίας

Όλες οι λεπτομέρειες για τα εργασιακά και την αποζημίωση ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητά τους, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εντολή δημόσιας αρχής, λόγω του κορονοϊού.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, δεν οφείλουν να παρέχουν την εργασία τους και οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν οφείλουν αποδοχές, λόγω του ότι η απαγόρευση λειτουργίας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εντολή της δημόσιας αρχής, για απαγόρευση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν, μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων-εργοδοτών της παραγράφου 1, τίθενται σε αναστολή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. 'Αδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δράστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, αίρονται αυτοδικαίως από δημοσιεύσεως της παρούσας. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από 18/3/2020 (ημερομηνία δημοσιοποίησης του μέτρου) και εφεξής είναι άκυρες.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού και λοιπά μέτρα

1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή σε επιχειρήσεις- εργοδότες, των οποίων αναστέλλεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνταν σε περισσότερους του ενός εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής και, κατ' επέκταση, οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

2) Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή

Στους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που έχει απαγορευτεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης υποχρεούνται να υποβάλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.

Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1) Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις-Εργοδότες, των οποίων είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοιού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr). Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ). Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης. Η ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 4. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής:

Την 1/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020, όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το ανωτέρω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

2) Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων-εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους

1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική τους δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν από 24/3/2020 έως και 31/3/2020 υπεύθυνη δήλωση, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων-Εργοδοτών, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19», στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν:

την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το υπουργείο Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά, τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και τους τυχόν εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 - είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, από 24/3/2020 έως και 31/3/2020, στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

3. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις-εργοδότες δεν υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης 1 της παρούσας παραγράφου, κηρύσσονται έκπτωτοι από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής από τους εργαζόμενους προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Για τους εργαζόμενους, των οποίων πάσης φύσεως οφειλές δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής προς στα ασφαλιστικά ταμεία, λήγουν την 31η/3/2020, η προθεσμία καταβολής τους παρατείνεται για τρεις μήνες, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ και πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών

Αναστολή συμβάσεων εργασίας-ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού-COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να αναστέλουν τις συμβάσεις εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτούς κατά την 21/3/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Ως «κύρια δραστηριότητα» ορίζεται τετραψήφιος ΚΑΔ, υπό τον οποίον συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες του σε εξαψήφιο και οκταψήφιο ΚΑΔ. Στη δε περίπτωση που ορίζεται ως κύρια δραστηριότητα εξαψήφιος ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται και όλες οι κατηγορίες των αντίστοιχων οκταψήφιών του.Ως «δευτερεύουσα, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018», ορίζεται ο δευτερογενής ΚΑΔ επιχείρησης-εργοδότη όπου τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού, κατά την 20/3/2020, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

2. Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που δεν έχουν λήξει, μέχρι την 21η/3/2020, μπορούν να τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για το συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται, μετά την ολοκλήρωση του χρόνου της αναστολής τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αφορούν εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης.

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος, δύνανται για τους υπόλοιπους εργαζόμενους να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων ένατου και δέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), δηλαδή ορισμό προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας ή και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ρύθμισης της παραγράφου 1 του παρόντος, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, που σημαίνει τους ίδιους εργαζόμενους και με τους ίδιους όρους εργασίας, κατά την 21η/3/2020, οπότε και μπορεί να κάνει χρήση του εν λόγω μέτρου. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες, λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει, μετά τη λήξη της αναστολής.

6. Η διάταξη της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2 Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68) εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, ως πληττόμενες από την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19.

7. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού-COVID 19, μέχρι έναν μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), δηλαδή από 21/3/2020 μέχρι και την 20/4/2020, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον, που δημιουργείται.Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, δύναται να παραταθεί ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68).

8. Εντός του χρονικού διαστήματος της προηγούμενης παραγράφου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινομένου του κορονοϊού-COVID 19, μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού και λοιπά μέτρα

1) Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λόγω χρήσης από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται της ρύθμισης της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α' 68), βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ, η οποία καλύπτει χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες της μίας επιχειρήσεις-εργοδότες, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του κορονοϊού-COVID-19, βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και τίθενται από περισσότερους εργοδότες σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους, οι εργαζόμενοι επιλέγουν αποκλειστικά έναν εργοδότη, προκειμένου να γίνουν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

2) Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή

Για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που κάνουν χρήση της ρύθμισης της περίπτωσης α) της υποπαραγράφου 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018 και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί των ονομαστικών μισθών τους, για χρονικό διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών, η οποία καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της προηγούμενης περίπτωσης υποχρεούνται να υποβάλουν τις ΑΠΔ για τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή.