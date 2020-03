Υγεία - Περιβάλλον

Άυλη συνταγογράφηση: Βήμα-βήμα η διαδικασία (βίντεο)

Εύκολα και γρήγορα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποφύγουν τις επισκέψεις στον γιατρό, τον συγχρωτισμό και την αναμονή.