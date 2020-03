Οικονομία

Ολόκληρο το δώρο του Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους που δε δουλεύουν, τι για αυτούς που έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους και τι για όσους εργάζονται κανονικά.

Το Δώρο Πάσχα θα δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στο σύνολό του από όλες τις επιχειρήσεις προς όλους τους εργαζομένους, με συμμετοχή του κράτους σε ποσοστό όπου υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι σε προσωρινή αναστολή, ενώ θα δοθεί και έκτακτη ενίσχυση σε 108.000 εργαζομένους στην υγεία και την γ.γ. Πολιτικής Προστασίας», είπε κατά τη σημερινή ανακοίνωση της 4ης δέσμης μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Εξειδικεύοντας, ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε πως το δώρο του Πάσχα θα δοθεί στους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει ή έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους, μέχρι τις 30 Ιουνίου, με την επιχείρηση να καλύπτει το ποσοστό βάσει του πραγματικού χρόνου εργασίας και την κυβέρνηση το υπόλοιπο, από τον προϋπολογισμό.

Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η καταβολή του δώρου Πάσχα θα γίνει όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη.