Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: ανεπαρκή τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης

Οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για το «μαρτύριο της σταγόνας» και καλούν την κυβέρνηση να υιοθετήσει τα μέτρα που προτείνουν.

Σε κοινή τους δήλωση, η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Έφη Αχτσιόγλου, ο τομεάρχης Οικονομίας, Νίκος Παππάς και ο τομεάρχης Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας το νέο πακέτο οικονομικών μέτρων που παρουσιάστηκε από την Κυβέρνηση, κάνουν λόγο για «Το μαρτύριο της σταγόνας: Ή αλλιώς το μαρτύριο της εβδομαδιαίας ανακοίνωσης πρόσθετων-πλην όμως ανεπαρκών- μέτρων».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρονται τα εξής:

Στην αρχή τα μέτρα γίνονται δεκτά ευχάριστα. Σιγά σιγά όμως ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του, η απογοήτευση και η ανασφάλεια διογκώνονται, οι προσδοκίες δεν βελτιώνονται, θέσεις εργασίας χάνονται, η κατανάλωση καταποντίζεται. Η οικονομία μπαίνει σε βαθιά ύφεση.

Για άλλη μια φορά καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τα ημίμετρα και να προχωρήσει σε ένα ουσιαστικό πακέτο στήριξης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Την καλούμε :

Να προχωρήσει σε πλήρη καταβολή από το κράτος μισθών και δώρου του Πάσχα στους εργαζόμενους.

Να άρει την αναστολή των εργασιακών συμβάσεων, να νομοθετήσει πλήρη απαγόρευση απολύσεων και δυσμενούς μεταβολής της σχέσης εργασίας, με αναδρομική ισχύ από την έναρξη της κρίσης.

Να σταματήσει να εμπαίζει του ελεύθερους επαγγελματίες και να προχωρήσει στην καταβολή μηνιαίου επιδόματος ίσο με το 1/12 της περσινής δήλωσης (με κατώτατο όριο τον βασικό μισθό) για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Να σχεδιάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις και όχι το απολύτως ανεπαρκές 1 δισ. (0,5% του ΑΕΠ).

Να παρατείνει τώρα την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Να προχωρήσει σε καταβολή επιδόματος στα χαμηλά εισοδήματα ώστε να μπορούν να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες τους.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία δικαιολογία να μην προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Το σύμφωνο σταθερότητας έχει ανασταλεί. Οι δαπάνες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού δεν μετράνε στους δημοσιονομικούς στόχους. Η χώρα έχει μαξιλάρι ασφαλείας που άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Η άρνηση της ΝΔ να στηρίξει ουσιαστικά εργαζόμενους, επιχειρήσεις και οικονομία με ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής της βούλησης.





ΚΙΝΑΛ: Καθυστερημένα και ανεπαρκή τα μέτρα της Κυβέρνησης

Σε ανακοινωση του Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται:

Με καθυστέρηση, η Κυβέρνηση προχώρησε στην λεγόμενη 4η δέσμη μέτρων. Μέτρα με πολλές επαναλήψεις και αοριστίες, που δυστυχώς είναι και πάλι ανεπαρκή σε σχέση με τις ανάγκες προστασίας των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ανέργων και τις προοπτικές ανόρθωσης της Οικονομίας. Είναι ώρα για μέτρα ολοκληρωμένα, τολμηρά και αντισυμβατικά για την ανόρθωση της Οικονομίας. Φθάνει πια με τις αποσπασματικές εξαγγελίες. Με συνέχιση της πίεσης για την στήριξη και της Ευρώπης. Με έκδοση ομολόγων και χωρίς μνημόνια και επιβαρύνσεις στο χρέος.

Γιατί πέραν του πρώτου «μετώπου» που είναι η δημόσια υγεία με τον έλεγχο της διασποράς και την ενίσχυση του ΕΣΥ ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές, πρέπει να εξασφαλισθούν στο μέτωπο της Οικονομίας οι βασικές ανάγκες των πολιτών και η επιβίωση των επιχειρήσεων -ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων μέσα στην κρίση. Επισημαίνουμε τέλος ότι όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν σε πολύ πιο γενναία μέτρα-σε σχέση με την Ελλάδα- στήριξης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση.

Η μισθοδοσία των εργαζομένων καλύπτεται στις περισσότερες περιπτώσεις κατά 80%-100%. Κάθε σύγκριση εκθέτει την Ελληνική Κυβέρνηση. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα 12 σημαντικά προβλήματα:

Οι εξαγγελθείσες εγγυήσεις του Κράτους ύψους 1 δις ευρώ για χρηματοδότηση της ρευστότητας (κεφάλαια κίνησης) είναι σταγόνα στον ωκεανό. Υπενθυμίζουμε ότι άλλες Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις εξήγγειλαν επιδοτήσεις/εγγυήσεις προς τις επιχειρήσεις τους που φθάνουν στο 20% του ΑΕΠ τους. Και στην Ελλάδα ακόμη συζητούμε για το 0,5%-1%. Η «επιστρεπτέα προκαταβολή» συνολικού ύψους 1 δις ευρώ, δεν αρκεί να υποστηρίξει την ρευστότητα της Οικονομίας, με δεδομένο ότι την δικαιούνται πολλές εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Άρα το ποσό που αντιστοιχεί στην κάθε επιχείρηση θα είναι μικρό. Δεν είναι δυνατόν να καθυστερήσει άλλο η λύση για το θέμα των επιταγών. Υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η λειτουργία υγιών επιχειρήσεων σε κρίσιμους τομείς λόγω έλλειψης ρευστότητας για προμήθειες (διατροφική αλυσίδα, φαρμακευτική δραστηριότητα κ.α.). Ο πρωτογενής τομέας παραμένει ως ο φτωχός συγγενής, καθώς τα εξαγγελθέντα 150 εκ. ευρώ, ούτε καν ασπιρίνη δεν αποτελούν στην πρωτοφανή δοκιμασία που βιώνει. Καλούμε την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις σχετικές προτάσεις μας. Δεν υπάρχει ακόμη καμία πρόβλεψη για τα μείζονα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Φθάνουμε στον Απρίλιο και η Κυβέρνηση ακόμη αρνείται κατά απαράδεκτο τρόπο, την παράταση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών της Α’ κατοικίας. Συνεχίζεται ο εμπαιγμός των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων με τα voucher τηλεκατάρτισης (και δίνονται υποσχέσεις για τον Μάιο). Συνεχίζεται η άρνηση της Κυβέρνησης να εντάξει τους υγειονομικούς του ΕΣΥ στα Βαρέα και ανθυγιεινά. Το επίδομα του Πάσχα δεν καλύπτει κατηγορίες εργαζομένων που δίνουν την μάχη στην πρώτη γραμμή, όπως έχουμε προτείνει (αστυνομικούς, ένοπλες δυνάμεις κ.α.) Τα μέτρα της Κυβέρνησης και των Τραπεζών δεν καλύπτουν δανειολήπτες που για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους (δεν τους προτάθηκαν βιώσιμες λύσεις). Η Κυβέρνηση αντί να παρέμβει συνεχίζει τις αέναες διαβουλεύσεις με τις Τράπεζες. Συνεχίζεται η απουσία ουσιαστικών μέτρων για τους συνταξιούχους που καθυστερεί η έκδοση των συντάξεων τους και τους μακροχρόνια άνεργους. Η Κυβέρνηση -παρά τις σχετικές διαρροές- εμμένει στην απαράδεκτη και αντεργατική διάταξη του άρθρου 9 της ΠΝΠ που φτωχοποιεί τους εργαζόμενους. Την καλούμε άμεσα να την αποσύρει.

ΚΚΕ: Η Κυβέρνηση ζητάει από τους εργαζόμενους να «ματώσουν» και πάλι εν μέσω πανδημίας

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται:

Τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση επιβεβαιώνουν πως, μεθοδικά και στο όνομα της “έκτακτης ανάγκης”, δρομολογούνται αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, που ήρθαν για να μείνουν. Καλούν τους εργαζόμενους να ματώσουν ξανά εν μέσω πανδημίας, την ώρα που το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει πακτωλό δισεκατομμυρίων κρατικών ενισχύσεων. Την ώρα που οι απολύσεις υπερβαίνουν τις 100.000, η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο που να τις καθιστά άκυρες. Η “προστασία των θέσεων εργασίας”, που λιβανίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, είναι κενό γράμμα, αφού πάει πακέτο με την παροχή νέων εργαλείων προς την μεγάλη εργοδοσία για να ποδοπατήσει όποιο εργασιακό δικαίωμα είχε απομείνει και να απαλλαγεί από χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Ακόμα και για το δώρο του Πάσχα, που είναι δεδουλευμένα των εργαζομένων, η κυβέρνηση αναλαμβάνει να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του με κρατικό χρήμα, δηλαδή με χρήματα που προέρχονται πάλι από τα μόνιμα υποζύγια, τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Παράλληλα, για ένα τμήμα επιχειρήσεων δίνεται το ελεύθερο από την κυβέρνηση να δοθεί “αργότερα”, λες και είναι δικά τους χρήματα και όχι των εργαζομένων. Η κυβέρνηση νομιμοποιεί τις απολύσεις που έχουν γίνει και ταυτόχρονα δεν παίρνει κανένα μέτρο προστασίας για τους ανέργους, πέρα από την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο μητρώο.

Συνεχίζεται, επίσης, η κοροϊδία για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες με μπλοκάκι, καθώς αρκετές κατηγορίες δεν εντάσσονται άμεσα, για το δίμηνο Μάρτη – Απρίλη, στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος των 800 ευρώ, ενώ δεν προβλέπονται μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης, όπως η ένταξη στο αφορολόγητο, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η απαλλαγή από τις ατομικές εισφορές ασφάλισης για το επόμενο τετράμηνο.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει εξαγγείλει στοιχειώδη μέτρα για τα λαϊκά στρώματα, όπως η μείωση τιμολογίων του ρεύματος, του νερού, η αναστολή αποπληρωμής δανείων προς τις τράπεζες, που πρέπει να ισχύσει για όλους, και όχι μόνο για τους λεγόμενους “συνεπείς” δανειολήπτες. Επίσης, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μη διασφαλίζει την απαραίτητη διανομή αναγκαίου υλικού προστασίας και προφύλαξης, ενώ δεν προχωρά ούτε καν στην πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης και τα φάρμακα. Δεν μένουμε σιωπηλοί! Εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο λαός πλήρωσε πολλά, να μην πληρώσει ξανά!