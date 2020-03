Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές με βαθμιαία βελτίωση αναμένονται την Τρίτη. Συμβουλές για τους αγρότες από ειδικούς.

Στη νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα την Τρίτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς τοπικά ισχυρές στην Κρήτη με βαθμιαία βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος με σποραδικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, οι οποίες το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρεια και θα ενταθούν. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά μέχρι το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, ενημερώνει για τη Φουζικλαδιά στα Μηλοειδή. Το παθογόνο διαχειμάζει κυρίως στα προσβεβλημένα φύλλα στο έδαφος και εκεί κατά την διάρκεια της άνοιξης σχηματίζει τα μολύσματά του (σπόρια).

Συνήθως, η ωρίμανση λίγων μολυσμάτων αρχίζει από την έκπτυξη των οφθαλμών (πράσινη κορυφή), κορυφώνεται στην ρόδινη ή λευκή κορυφή και τελειώνει μέχρι το τέλος της άνθισης. Η διασπορά αυτών των μολυσμάτων στα νεοσχηματιζόμενα πράσινα τμήματα του δένδρου προκαλεί τις πρωτογενείς μολύνσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνουν μολύνσεις είναι ο υγρός καιρός και η διαβροχή της βλάστησης για 10 τουλάχιστον ώρες. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες είναι κατάλληλες, σε διάστημα 10-17 ημερών δημιουργούνται δευτερογενή μολύσματα (εξάνθιση) στις κηλίδες, τα οποία προκαλούν τις δευτερογείς μολύνσεις.

Διαπιστώσεις: Αυτή την εποχή υπάρχουν ώριμα ασκοσπόρια, ικανά να προκαλέσουν πρωτογενείς προσβολές στη νέα βλάστηση και σε πολλές περιοχές οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για πρωτογενείς προσβολές.

Συστάσεις: Στόχος η προστασία των ευπαθών ιστών των δένδρων (νεαρή βλάστηση, άνθη, νεαροί καρποί) από τις πρωτογενείς μολύνσεις. Συνιστώνται προληπτικοί ψεκασμοί στα στάδια της πράσινης (μηλιά, αχλαδιά) και της ρόδινης (μηλιά) κορυφής. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

