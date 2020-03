Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασε τις 36000 ο αριθμός των νεκρών παγκοσμίως

Το τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν 3.430 νέοι θάνατοι και 60.195 νέα κρούσματα...

Σε τουλάχιστον 36.674 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 22.00 (ώρα Ελλάδας) τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονταν στις 757.940 σε 184 χώρες και εδάφη. Από αυτούς τους ασθενείς, οι 148.700 θεωρούνται πλέον αποθεραπευμένοι.

Από χθες την ίδια ώρα μέχρι σήμερα αναφέρθηκαν 3.430 νέοι θάνατοι και 60.195 νέα κρούσματα.

Οι χώρες με τους περισσότερους θανάτους μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι η Ιταλία και η Ισπανία (812 νεκροί) και οι ΗΠΑ (477). Η Ιταλία μετρά συνολικά 11.591 νεκρούς σε σύνολο 101.739 κρουσμάτων. Ακολουθούν η Ισπανία (7.340 νεκροί, 85.195 κρούσματα), η ηπειρωτική Κίνα (3.304 νεκροί, 81.470 κρούσματα), η Γαλλία (3.024 νεκροί, 44.550 κρούσματα) και οι ΗΠΑ (2.828 νεκροί, 153.246 κρούσματα).

Η Κίνα ανέφερε σήμερα μόνο 31 νέα κρούσματα και 4 θανάτους.

Από χθες μέχρι σήμερα, τους πρώτους νεκρούς από την πανδημία Covid-19 ανακοίνωσε η Αγκόλα και τα πρώτα κρούσματα στο έδαφός της η Μποτσουάνα.

Στις 22.00 απόψε, η Ευρώπη κατέγραφε 26.543 θανάτους σε σύνολο 413.832 κρουσμάτων, η Ασία 3.837 θανάτους (106.891 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 2.898 θανάτους (160.532 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 2.856 θανάτους (51.377 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 357 θανάτους (15.334 κρούσματα), η Αφρική 163 θανάτους (5.113 κρούσματα), και η Ωκεανία 20 θανάτους (4.865 κρούσματα).