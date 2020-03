Κόσμος

Κορονοϊός: σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Μεξικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η μεξικανική κυβέρνηση αναγκάστηκε να λάβει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η μεξικανική κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης χθες Δευτέρα [νωρίς το πρωί της Τρίτης ώρα Ελλάδας], ανακοινώνοντας την επιβολή πολύ πιο αυστηρών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων ξεπέρασε τα χίλια και οι θάνατοι συνέχισαν να αυξάνονται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, καταμετρώνται πλέον 1.094 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, από 993 μία ημέρα νωρίτερα, και 28 θάνατοι εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 (+8). Ο υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ ανακοίνωσε πως κηρύσσεται κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας τόνισαν ότι θα ανασταλούν όλες οι μη απαραίτητες δραστηριότητες ως την 30ή Απριλίου, ενώ το όριο των ανθρώπων που μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιες συγκεντρώσεις περιορίζεται σε 50.

Ειδικά οι άνθρωποι πάνω από 60 ετών και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τη σύσταση των αρχών να μείνουν σπίτι, τόνισε το υπουργείο Υγείας.

Το μεξικανικό υπουργείο Υγείας εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα ότι οι Μεξικανοί θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους σταδιακά μετά την 30ή Απριλίου.