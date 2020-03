Πολιτική

ΥΠΕΣ: Επιδότηση στους ΟΤΑ για την σίτιση άπορων πολιτών

Ενίσχυση σε δήμους και περιφέρειες για την σίτιση περίπου 30.000 ανθρώπων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Την επιχορήγηση της περιφέρειας και των δήμων της Αττικής με 5 εκατομμύρια ευρώ, για την ενίσχυση των δομών σίτισης περίπου 30.000 συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές των δήμων και την Εκκλησία, θα ξεκινήσει σύντομα και μέσω αυτής οι έχοντες ανάγκη θα λαμβάνουν φαγητό στο σπίτι τους.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αυτή η πρωτοβουλία θα επεκταθεί σε όλους τους δήμους της χώρας και θα ανακοινώσει ο ίδιος, το μεσημέρι, σε τηλεδιάσκεψη με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη και τους 66 δημάρχους του λεκανοπεδίου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθύμισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει αναβαθμίσει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και πρόσθεσε πως σκοπός της τηλεδιάσκεψης είναι «να οργανώσουμε, με χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών, τη σίτιση 30.000 συμπολιτών μας στην Αττική. Συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από τα στοιχειώδη, έχουν ανάγκη να τους εξασφαλίσουμε δύο γεύματα την ημέρα, με έκτακτη επιδότηση 5 εκατ. ευρώ. Υπολογίζουμε ότι η Περιφέρεια και οι δήμοι θα οργανώσουν αυτήν τη δράση για ένα διάστημα ενάμιση μήνα και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει τεράστια δυσκολία και με τα συσσίτια που οργάνωνε η Εκκλησία. Προτίθεμαι να συνεργαστώ με την Εκκλησία για αυτόν τον σκοπό γιατί το έργο της ήταν και είναι σπουδαίο, ιδίως στον τομέα της στήριξης αυτών των ανθρώπων, αλλά η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ εξαιτίας των υποχρεωτικών μέτρων ασφαλείας που παίρνουμε για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από την απειλή του κορονοϊού».

Σχετικά με την απόφαση του πρωθυπουργού να προτείνει να δοθεί το 50% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι βουλευτές και οι υπουργοί στη μάχη κατά του κορονοϊού, επισήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης, με τις κινήσεις του, εκφράζει όλους τους Έλληνες. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και τα άλλα κόμματα θα ανταποκριθούν, δείχνοντας την ενότητα και την αλληλεγγύη του πολιτικού κόσμου.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης και των μισθών ο κ. Θεοδωρικάκος το χαρακτήρισε άκαιρο και άστοχο, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει αυτή η κρίση και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία.