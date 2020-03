Συνταγές

Φασολάκια γιαχνί με χωριάτικο λουκάνικο από τον Βασίλη Καλλίδη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τέλειος συνδυασμός οσπρίων με λουκάνικο στο σημερινό μενού του σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».