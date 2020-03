Πολιτική

Μητσοτάκης: Φέτος το Πάσχα θα είναι διαφορετικό, συνεχίζουμε να μένουμε σπίτι

Παρουσία του Πρωθυπουργού έγινε η παραλαβή των 13,5 εκατομμυρίων μασκών από την Κίνα που αποκτήθηκαν χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση.

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των 13,5 εκατομμυρίων προστατευτικών μασκών από την Κίνα (8,34 εκατομμύρια παραδόθηκαν σήμερα), που αποκτήθηκαν χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο των αδιάκοπων προσπαθειών για θωράκιση του συστήματος υγείας και των εργαζομένων του έναντι του κορονοϊού.

Παρόντες κατά την παραλαβή του υλικού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Παπαδημητρίου, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος, Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Κατά την παραλαβή ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Θέλω εκ μέρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και όλου του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω γι’ αυτήν την εξαιρετικά γενναιόδωρη προσφορά σας, σε μια στιγμή κρίσης να θωρακίσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μία πολύ σημαντική δωρεά 13 εκατομμυρίων μασκών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης αυτής της πολύ μεγάλης κρίσης: Τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων μας, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ότι πηγαίνουν σε αυτόν τον “πόλεμο” με τα απαραίτητα “πολεμοφόδια”.

Και τα “πολεμοφόδια” γι’ αυτούς είναι οι μάσκες, είναι οι στολές, είναι όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση έτσι όπως πολύ καλά γνωρίζουν να το κάνουν.

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο προσωπικό μου κάλεσμα να στηρίξουν την ελληνική πολιτεία σε αυτές τις στιγμές κρίσης. Όλα τα ιδρύματα -μεγάλα και μικρά- αλλά και όλους τους μεμονωμένους πολίτες, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης και με απόθεμα αγάπης και κατάθεση ψυχής, συνεισέφεραν και συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Διότι όσο συγκινητική και γενναιόδωρη είναι η δική σας πρωτοβουλία, άλλο τόσο συγκινητική είναι και η πρωτοβουλία μιας γυναίκας στα Γρεβενά που μόνη της έσπευσε να ράψει μάσκες για να τις προσφέρει στο νοσοκομείο των Γρεβενών.

Καλούμαστε όλοι μαζί, ενωμένοι, να δώσουμε μία μεγάλη μάχη. Και αυτήν την μάχη πρέπει να την κερδίσουμε και πρέπει να την κερδίσουμε επιμένοντας στην στρατηγική την οποία έχουμε ακολουθήσει μέχρι τέλους. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι λόγος εφυσηχασμού. Θα πρέπει να επιμείνουμε στις πολιτικές τις οποίες έχουμε υλοποιήσει.

Θέλω να ευχαριστήσω τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της πολιτείας να μείνουν σπίτι. Που όλοι μας έχουμε περιορίσει τις ελευθερίες μας για να υπηρετήσουμε έτσι το κοινό καλό.

Χτίζουμε ένα πολύ μεγάλο απόθεμα εμπιστοσύνης. Όχι μόνο στις δυνατότητες του κράτους να ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοφανή κρίση αλλά και στους ίδιους τους δεσμούς, τους αρμούς, της κοινωνίας μας, η οποία αποδεικνύει ότι την ώρα της κρίσης μπορεί να δράσει και να δράσει ενωμένα.

Φέτος θα κάνουμε ένα διαφορετικό Πάσχα από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε αρνιά σε δημόσιο χώρο, θα προσευχηθούμε από το σπίτι μας, αλλά θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπάμε περισσότερο.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα γι’ αυτήν την γενναιόδωρη χειρονομία. Ευχαριστώ σε όλους τους δωρητές μας και ενωμένοι -όλοι μαζί- κράτος, πολίτες, κοινωνία των πολιτών, κοινωφελή ιδρύματα, θα τα καταφέρουμε».

Η παραλαβή έγινε ύστερα από σκληρό αλλά αποτελεσματικό αγώνα που δίνουν οι υπηρεσίες του ελληνικού κράτους, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, για την ταχεία απόκτηση υγειονομικού υλικού, καθώς στην παγκόσμια αγορά μαίνεται «πόλεμος» παραγγελιών και η απόκτηση του αναγκαίων ειδών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ο κ. Παπαδημητρίου από την πλευρά του δήλωσε:

«Πριν από 16 ακριβώς ημέρες με ενημέρωσε το Γραφείο σας ότι βρέθηκαν 13,5 εκατομμύρια μάσκες και θα έπρεπε να τις εξασφαλίσουμε, δηλώνοντας την αποδοχή της αγοράς αυθημερόν και καταβάλοντας το σχετικό ποσό εντός 48 ωρών.

Με αίσθημα ευθύνης ανταποκριθήκαμε στην πρόσκλησή σας και στην πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, του κ. Κικίλια, ο οποίος ακολούθησε αμέσως. Και πλέον είμαστε σε θέση να παραδώσουμε σε εσάς, στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, 13,5 εκατομμύρια μάσκες με συνολικό κόστος 7,75 εκατομμύρια ευρώ.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι ελάχιστο δείγμα τιμής και ανταπόδοσης στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και στο διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, οι οποίοι μάχονται αυτή τη στιγμή για όλους μας, για την υγεία όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ».